Un atac asupra unui stat membru NATO nu poate fi exclus, avertizează ministrul german de externe, după incidentul cu dronă din Cipru

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a avertizat marți că un atac asupra unui stat membru NATO nu poate fi exclus, după incidentul cu dronă asupra unei baze aeriene britanice din Cipru, relatează dpa, potrivit Agerpres.

„Da, acest pericol există, nu poate fi ignorat”, a declarat Johann Wadephul pentru postul public de televiziune ZDF, când a fost întrebat dacă țările NATO ar putea fi vizate pe măsură ce conflictul care implică Iranul escaladează.

Baza forțelor aeriene britanice de la Akrotiri, Cipru, a fost atacată duminică seară cu o dronă de tip iraniană Shahed, au declarat oficialii. Alte două aparate aeriene fără pilot au fost interceptate în cursul zilei de luni, potrivit unor surse guvernamentale.

Cipru este țară membră a Uniunii Europene, iar în prezent exercită președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, dar nu face parte din NATO.

Wadephul a declarat luni că Germania nu se va alătura operațiunii SUA și a Israelului împotriva Iranului. Guvernul german „nu are intenția de a participa”, a insistat Wadephul într-o declarație pentru stația de radio Deutschlandfunk, la două zile după ofensiva declanșată de SUA și Israel sâmbătă împotriva Iranului.

Spre deosebire de Regatul Unit, care a decis să permită SUA să folosească bazele sale din regiune pentru a distruge rachete și platforme de lansare a rachetelor iraniene, Germania nu are baze similare în zonă.

Israelul a lansat sâmbătă dimineața ceea ce a calificat dept un „atac preventiv” asupra Iranului.

Președintele american Donald Trump a anunțat ulterior declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi.

Drept răspuns, Iranul a lansat valuri de atacuri cu rachete și drone împotriva țintelor din Israel, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Irak.