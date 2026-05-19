Un avion F-16 românesc aflat în misiune NATO a doborât o dronă în Estonia, o premieră pentru această țară. Pilotul va fi decorat, anunță ministrul apărării Radu Miruță

SECURITATENATO
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
de citit in3 min.
© Forțele Aeriene Române

O dronă a fost doborâtă marți în Estonia, a anunțat ministrul apărării al țării, Hanno Pevkur, care a declarat pentru Delfi.ee că o dronă a pătruns în spațiul aerian al țării și a fost doborâtă de forțele NATO, respectiv de un avion de luptă F-16 românesc care participa la Misiunea de Poliție Aeriană a NATO în Marea Baltică

„Este pentru prima dată când doborâm noi înșine o dronă”, a subliniat Pevkur, adăugând că era cel mai probabil vorba despre o dronă ucraineană care viza ținte din Rusia.

„Am primit informații în avans de la colegii noștri letoni, iar radarele noastre au detectat, de asemenea, o dronă care se deplasa spre sudul Estoniei. Am activat măsurile necesare, iar un avion de luptă din cadrul Baltic Air Police a doborât drona”, a declarat Hanno Pevkur pentru portalul ERR.

Ministrul a afirmat că detaliile sunt încă analizate, însă incidentul a avut loc undeva deasupra lacului Võrtsjärv.

„Locația resturilor este în curs de stabilire. Se estimează că acestea se află pe uscat, nu în lac”, a spus el.

În jurul orei 12:00, locuitorii din Estonia au fost avertizați cu privire la o posibilă amenințare cu drone în comitatele Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru și Põlva.

Informația că drona a fost doborâtă de un avion F-16 românesc a fost confirmată și de ministrul român al apărării Radu Miruță.

“În complicata luptă mondială contra dronelor, un pilot militar roman este astăzi cel care a reușit. Aflat in misiune de poliție aeriana în Lituania, din partea României, la bordul unui avion de vânătoare F16 românesc, căpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru a reușit să încadreze, să angajeze și să pună la pământ o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei”, a scris Miruță, pe Facebook.

Ministrul a a precizat că l-a cunoscut pe comandorul Pavelescu în baza aeriană 86 de la Fetești și a anunțat că pilotul va fi decorat.

“I-am remarcat de atunci determinarea ca profesional să demonstreze că de la bordul unui F16 va reuși să doboare o astfel de țintă. Astăzi a demonstrat-o. Reușita comandorului român este extrem de apreciată la nivelul aliaților, ministrul Apărării din Estonia, colegul meu Hanno Pevkur a ținut să transmită României felicitări. Pentru ca dintr-un avion F16 să fie tras într-o dronă, trebuie îndeplinite simultan o serie de condiții. Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Estonia. Da, România poate. În semn de apreciere pentru ceea ce comandorul Pavelescu a realizat astăzi am propus acordarea emblemei de emisar pentru pace, clasa întâi”, a mai adăugat el.

“O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române, care execută misiuni de Poliție Aeriană Întărită în spațiul aerian baltic, în cadrul angajamentului României față de securitatea colectivă a NATO, a doborât marți, 19 mai, o dronă în spațiul aerian estonian. Astfel, astăzi, în jurul orei 11.00, două aeronave F-16 din Detașamentul Carpathian Vipers au fost ridicate în aer de către Centrul de Operațiuni Aeriene Combinate (CAOC) Uedem pentru o alertă de Poliție Aeriană în spațiul aerian din zona de responsabilitate. Piloții au identificat ținta și au parcurs toate procedurile de identificare, aprobare pentru angajare și minimizare a riscurilor, după care au lansat o rachetă aer-aer, doborând o dronă”, a explicat și Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat.

Forțele Aeriene Române se află într-o nouă misiune de Poliție Aeriană Întărită în spațiul aerian baltic, în cadrul angajamentului României față de securitatea colectivă a NATO. Detașamentul „Carpathian Vipers”, alcătuit din aproximativ 100 de militari cu şase aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon, este dislocat în Lituania, în baza aeriană Šiauliai, și asigură Serviciul de Poliție Aeriană Întărită în perioada aprilie – iulie 2026.

Forțele Aeriene Române se află la a patra dislocare în Lituania, unde au asigurat protejarea integrității spațiului aerian al Țărilor Baltice și al NATO.

Prima misiune de Poliție Aeriană a fost executată în perioada august-octombrie 2007, cu un detașament format din 67 de militari și patru MiG -21 LanceR din Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”. Cea de-a doua și cea de-a treia misiunea au fost executate în perioada aprilie-iulie 2023, respectiv aprilie-iulie 2025, cu câte 100 de militari și patru F-16 Fighting Falcon din Baza 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță”.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
De la Satu Mare la Iași, companiile germane modelează viitorul României prin dezvoltarea unor centre regionale puternice
De la Satu Mare la Iași, companiile germane modelează viitorul României prin dezvoltarea unor centre regionale puternice
Articolul următor
UE critică decizia SUA de a prelungi derogarea de la sancțiuni pentru petrolul rusesc blocat pe mare: Nu este momentul să reducem presiunea asupra Moscovei
UE critică decizia SUA de a prelungi derogarea de la sancțiuni pentru petrolul rusesc blocat pe mare: Nu este momentul să reducem presiunea asupra Moscovei
Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Articole Populare