Un avion F-16 românesc aflat în misiune NATO a doborât o dronă în Estonia, o premieră pentru această țară. Pilotul va fi decorat, anunță ministrul apărării Radu Miruță

O dronă a fost doborâtă marți în Estonia, a anunțat ministrul apărării al țării, Hanno Pevkur, care a declarat pentru Delfi.ee că o dronă a pătruns în spațiul aerian al țării și a fost doborâtă de forțele NATO, respectiv de un avion de luptă F-16 românesc care participa la Misiunea de Poliție Aeriană a NATO în Marea Baltică

„Este pentru prima dată când doborâm noi înșine o dronă”, a subliniat Pevkur, adăugând că era cel mai probabil vorba despre o dronă ucraineană care viza ținte din Rusia.

„Am primit informații în avans de la colegii noștri letoni, iar radarele noastre au detectat, de asemenea, o dronă care se deplasa spre sudul Estoniei. Am activat măsurile necesare, iar un avion de luptă din cadrul Baltic Air Police a doborât drona”, a declarat Hanno Pevkur pentru portalul ERR.

Ministrul a afirmat că detaliile sunt încă analizate, însă incidentul a avut loc undeva deasupra lacului Võrtsjärv.

„Locația resturilor este în curs de stabilire. Se estimează că acestea se află pe uscat, nu în lac”, a spus el.

În jurul orei 12:00, locuitorii din Estonia au fost avertizați cu privire la o posibilă amenințare cu drone în comitatele Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru și Põlva.

Informația că drona a fost doborâtă de un avion F-16 românesc a fost confirmată și de ministrul român al apărării Radu Miruță.

“În complicata luptă mondială contra dronelor, un pilot militar roman este astăzi cel care a reușit. Aflat in misiune de poliție aeriana în Lituania, din partea României, la bordul unui avion de vânătoare F16 românesc, căpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru a reușit să încadreze, să angajeze și să pună la pământ o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei”, a scris Miruță, pe Facebook.

Ministrul a a precizat că l-a cunoscut pe comandorul Pavelescu în baza aeriană 86 de la Fetești și a anunțat că pilotul va fi decorat.

“I-am remarcat de atunci determinarea ca profesional să demonstreze că de la bordul unui F16 va reuși să doboare o astfel de țintă. Astăzi a demonstrat-o. Reușita comandorului român este extrem de apreciată la nivelul aliaților, ministrul Apărării din Estonia, colegul meu Hanno Pevkur a ținut să transmită României felicitări. Pentru ca dintr-un avion F16 să fie tras într-o dronă, trebuie îndeplinite simultan o serie de condiții. Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Estonia. Da, România poate. În semn de apreciere pentru ceea ce comandorul Pavelescu a realizat astăzi am propus acordarea emblemei de emisar pentru pace, clasa întâi”, a mai adăugat el.

“O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române, care execută misiuni de Poliție Aeriană Întărită în spațiul aerian baltic, în cadrul angajamentului României față de securitatea colectivă a NATO, a doborât marți, 19 mai, o dronă în spațiul aerian estonian. Astfel, astăzi, în jurul orei 11.00, două aeronave F-16 din Detașamentul Carpathian Vipers au fost ridicate în aer de către Centrul de Operațiuni Aeriene Combinate (CAOC) Uedem pentru o alertă de Poliție Aeriană în spațiul aerian din zona de responsabilitate. Piloții au identificat ținta și au parcurs toate procedurile de identificare, aprobare pentru angajare și minimizare a riscurilor, după care au lansat o rachetă aer-aer, doborând o dronă”, a explicat și Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat.

Forțele Aeriene Române se află într-o nouă misiune de Poliție Aeriană Întărită în spațiul aerian baltic, în cadrul angajamentului României față de securitatea colectivă a NATO. Detașamentul „Carpathian Vipers”, alcătuit din aproximativ 100 de militari cu şase aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon, este dislocat în Lituania, în baza aeriană Šiauliai, și asigură Serviciul de Poliție Aeriană Întărită în perioada aprilie – iulie 2026.

Forțele Aeriene Române se află la a patra dislocare în Lituania, unde au asigurat protejarea integrității spațiului aerian al Țărilor Baltice și al NATO.

Prima misiune de Poliție Aeriană a fost executată în perioada august-octombrie 2007, cu un detașament format din 67 de militari și patru MiG -21 LanceR din Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”. Cea de-a doua și cea de-a treia misiunea au fost executate în perioada aprilie-iulie 2023, respectiv aprilie-iulie 2025, cu câte 100 de militari și patru F-16 Fighting Falcon din Baza 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță”.