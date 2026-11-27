Un detașament al Forțelor Aeriene din Turcia a preluat de la Forțele Aeriene și Spațiale Spaniole misiunea de Poliție Aeriană întărită a NATO în România, în cadrul unei ceremonii organizate vineri, la Baza 86 Aeriană de la Borcea.

Ministrul apărării naționale, Radu-Ștefan Oprea, prezent la activitate, a mulțumit militarilor spanioli pentru profesionalismul lor și pentru contribuția la securitatea României și la consolidarea apărării colective pe Flancul Estic al NATO.

„Un bun exemplu este intervenția din 16 august, când o aeronavă F-18 spaniolă a doborât o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al României, misiune care a demonstrat capacitatea aliaților de a acționa coordonat și eficient pentru protejarea teritoriului și a populației. În numele Ministerului Apărării Naționale, vă mulțumesc pentru profesionalismul, vigilența și dedicarea demonstrate pe parcursul acestei misiuni”, a spus ministrul Oprea.

Adresându-se militarilor detașamentului Forțelor Aeriene din Turcia, ministrul apărării naționale a apreciat continuitatea eforturilor acestei țări pentru apărarea spațiului aerian aliat, militarii turci fiind la cea de-a doua rotație de poliție aeriană în România.

„Mă bucur că veți continua această misiune importantă de apărare a spațiului aerian aliat, alături de militarii români. Participarea dumneavoastră la cea de-a doua rotație de poliție aeriană în România, reconfirmă contribuția Turciei la asigurarea flancului estic și la apărarea colectivă a NATO”, a spus Radu-Ștefan Oprea.

Totodată, ministrul apărării naționale a mulțumit militarilor români pentru modul în care își desfășoară misiunile zi de zi.

„Avem nevoie de o acțiune coordonată a aeronavelor de luptă, a sistemelor antiaeriene și antirachetă și a capabilităților de combatere a dronelor. Cu un obiectiv foarte clar – protejarea populației și a teritoriului aliat. Securitatea membrilor NATO se sprijină pe contribuția tuturor. Iar România participă la acest efort atât prin apărarea propriului spațiu aerian, cât și prin angajarea militarilor săi în misiunile de poliție aeriană din statele baltice”, a concluzionat ministrul apărării naționale.

La ceremonie au participat și ambasadorii Regatului Spaniei și Republicii Turcia. José Antonio Hernández Pérez-Solórzano a adresat mulțumiri autorităților române și personalului Bazei 86 Aeriană pentru sprijinul constant și ospitalitatea oferite detașamentului spaniol pe durata misiunii, subliniind excelenta colaborare bilaterală și aliată.

La rândul său, Özgür Kıvanç Altan, a transmis un mesaj de încurajare militarilor turci care preiau responsabilitatea misiunii, evidențiind solidaritatea din cadrul Alianței și angajamentul ferm al Turciei de a coopera strâns cu România și partenerii NATO pentru securitatea regiunii Mării Negre.

Detașamentul spaniol încheie rotația începută la 1 august 2026, când a preluat responsabilitatea misiunii de la detașamentele britanic și italian. Aceasta a fost cea de-a patra participare a Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole în România.

Pe parcursul dislocării, militarii spanioli au executat misiuni de supraveghere și protejare a spațiului aerian, în cooperare cu militarii români și structurile aliate de comandă. În dimineața zilei de 16 august, o aeronavă F-18 spaniolă a doborât, în condiții de siguranță, o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al României.

Forțele Aeriene din Turcia se află la a doua participare la misiunile de Poliție Aeriană întărită în România, după dislocarea din perioada decembrie 2023–martie 2024. Militarii turci vor executa, cu aeronave F-16, misiuni alături de Forțele Aeriene Române, sub comandă NATO, contribuind la protejarea spațiului aerian național și la consolidarea posturii aliate de descurajare și apărare pe Flancul Estic.

Misiunile de Poliție Aeriană întărită au caracter defensiv și urmăresc protejarea integrității spațiului aerian aliat, prin supraveghere permanentă și asigurarea unei capacități de reacție rapide și coordonate.