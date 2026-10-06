Un eurodeputat român, lider de grup în Parlamentul European: Nicu Ștefănuță, ales co-președinte al Grupului Verzilor

PARLAMENTUL EUROPEANEUROPARLAMENTARI ROMÂNIGRUPUL VERZILOR
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© European Union 2026 - Source : EP

Europarlamentarul român Nicu Ștefănuță a fost ales marți co-președinte al Grupului Verzilor/Alianța Liberă Europeană (Greens/EFA) din Parlamentul European, cu 27 voturi.

Nicu Ștefănuță va conduce grupul alături de Terry Reintke, eurodeputată din Germania, în cadrul modelului de co-președinție al Grupului Verzilor/ALE.

Alegerea sa în fruntea Grupului Verzilor/ALE marchează un moment important pentru reprezentarea României la nivel european, el fiind al doilea român, după Dacian Cioloș în fruntea Renew Europe, care va conduce destinele unui grup politic din Parlamentul European.

În noua lui calitate, Nicu Ștefănuță va urmări să contribuie la consolidarea unei mișcări verzi europene mai puternice, mai apropiate de cetățeni și mai bine reprezentate în România, dar și în alte state membre în care politicile verzi și progresiste au nevoie de o prezență politică mai puternică.

„Vreau să facem împreună o politică modernă. Vreau să avem curajul să îndrăznim mai mult. Cred că noi, Verzii, putem face asta în întreaga Europă. Oamenii au nevoie din nou de motive să creadă în politică, să înțeleagă și să simtă că votul lor are un impact real asupra vieții lor. Trăim un moment care nu mai poate fi tratat ca unul obișnuit. Dacă alegerile europene ar avea loc astăzi, extrema dreaptă ar putea deveni cea mai mare forță din Parlamentul European. Situația nu este banală, ci profund îngrijorătoare. Iar răspunsul nostru nu poate fi doar să administrăm crizele de la o zi la alta. Trebuie să recâștigăm ceva esențial: o viziune și un plan pentru Europa. Vreau ca Verzii să fie din nou o forță care oferă o direcție clară pentru Europa: o Europă care îi protejează pe oameni, care oferă oportunități generației tinere, care își apără democrația și care are curajul să se schimbe. O politică modernă înseamnă să fii aproape de problemele reale ale oamenilor și să le arăți că lucrurile se pot schimba în bine. Pentru asta vreau să lucrez alături de Terry și de colegii mei din Grupul Verzilor/ALE”, a declarat Nicu Ștefănuță.

Nicu Ștefănuță este europarlamentar independent, aflat la al doilea mandat, și vicepreședinte al Parlamentului European din iulie 2024. În noua sa calitate, va contribui la definirea direcției politice a Grupului Verzilor/ALE, cu accent pe apărarea democrației, combaterea extremismului, drepturile tinerilor și dezvoltarea unor politici europene care răspund problemelor concrete ale cetățenilor.

Grupul Verzilor/ALE reunește eurodeputați verzi, regionaliști și independenți din mai multe state membre și funcționează pe baza unui sistem de co-președinție cu reprezentare echilibrată de gen.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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