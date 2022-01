Un fost ambasador al SUA în România a devenit ambasadorul Statelor Unite la UE: Mark Gitenstein, primit la Bruxelles de Ursula von der Leyen

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a primit luni scrisorile de acreditare ale noului ambasador al Statelor Unite la Uniunea Europeană, Mark Gitenstein, subliniind importanța parteneriatului transatlantic în vremuri provocatoare.

Gitenstein, fost ambasador al Statelor Unite în România, a fost nominalizat de președintele american Joe Biden pentru funcția de ambasador al SUA la Uniunea Europeană anul trecut.

“Parteneriatul nostru transatlantic, puternic și de lungă durată, este mai important ca oricând în aceste vremuri provocatoare”, a scris Ursula von der Leyen, pe Twitter.

I’m very happy to receive the credentials of the new US ambassador to the EU, Mark Gitenstein.

Welcome to Brussels. I’m looking forward to working closely with you.

Our strong, long-standing transatlantic partnership is more important than ever, in these challenging times. pic.twitter.com/7YdnwBy1tt

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2022