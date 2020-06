Un fost ambasador al SUA la UE îl compară pe Donald Trump cu dictatorul fascist Benito Mussolini și afirmă că o reducere a prezenței americane în Germania “este un cadou pentru Vladimir Putin”

Protestatarii din Washington sunt pe cale să transforme gardul ridicat în jurul Pieței Lafayette pentru a-i îndepărta de Casa Albă într-un memorial care onorează victimele violenței polițienești și ale nedreptăților rasiale, informează dpa, preluat de Agerpres.

Fotografiile și videoclipurile de la Washington, de duminică, arată o serie de semne de protest montate pe gard de către demonstranți cu sloganuri de tipul „Black Lives Matter”, „Fără justiție, nici pace”, „Spuneți-le numele” și alte strigăte de unitate ale celor care au plecat în marș de protest prin capitala națiunii în ultimele zece zile, după cum se poate vedea într-o filmare postată pe contul de Twitter al reporterului Washington Post, Hannah Natanson.

The fence outside the White House has been converted to a crowd-sourced memorial wall — almost like an art gallery — to black men and women who lost their lives at the hands of police.

Hundreds are strolling, looking, adding names and paintings and posters. pic.twitter.com/mXlZpfMAeX

