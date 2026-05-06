Un fost ministru social-democrat din Germania critică PSD pentru votarea moțiunii de cenzură și cere intervenția Socialiștilor Europeni

Michael Roth, fost ministru de stat pentru afaceri europene în Germania din partea SPD, a criticat miercuri decizia Partidului Social Democrat din România de a vota o moțiune de cenzură împotriva guvernului împreună cu formațiunea AUR.

Într-o postare pe X, Roth solicită Partidului Socialiștilor Europeni să intervină în această situație.

“Din păcate, nu se poate conta din nou pe social-democrații români. Menținerea la putere este mai importantă decât principiile. Dragă Partid al Socialiștilor Europeni, preluați voi?!“, a scris, pe X, fostul ministru social-democrat din Germania.

Leider ist auf die rumänischen Sozialdemokraten wieder einmal kein Verlass. Machterhalt geht über Prinzipien. Liebe @PES_PSE, übernehmt Ihr?! https://t.co/U0yvi0AEse — Michael Roth 🇪🇺🇺🇦🇮🇱🇬🇪 (@MiRo_SPD) May 6, 2026

Partidul Socialiștilor Europeni (PSE) s-a solidarizat „ferm” cu partidul său membru din România, Partidul Social-Democrat (PSD), și a susținut „formarea rapidă a unui guvern pro-european, cu o conducere reînnoită”, după trecerea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan.

Potrivit PES, România are nevoie de „claritate, stabilitate și leadership” într-un moment de incertitudine politică, avertizând că un guvern pe deplin funcțional este esențial pentru asigurarea accesului la fonduri europene, continuitate instituțională, protejarea locurilor de muncă și menținerea coeziunii sociale, pe fondul presiunilor legate de costul vieții.

Parlamentul României a votat marți în favoarea moțiunii de cenzură inițiate împotriva guvernului condus de președintele PNL Ilie Bolojan. Potrivit numărătorii finale, 281 de parlamentari au votat pentru căderea cabinetului condus de Bolojan.

Drept urmare, președintele Nicușor Dan a anunțat că va demara consultări informale cu liderii partidelor, urmate de consultări formale cu formațiunile politice și asigurat că situația, deși dificilă, nu pune în pericol direcția strategică pro-occidentală a României. Șeful statului a exclus scenariul unor alegeri anticipate și a insistat că țara va avea un nou guvern pro-occidental.

Demiterea prin moțiune de cenzură a guvernului condus de Ilie Bolojan a fost relatată luni în presa internațională, care subliniază că votul din Parlamentul României declanșează temeri privind o posibilă criză fiscală și o perioadă de instabilitate politică.