Un fost secretar general al NATO cere Germaniei “să pună capăt construcției Nord Stream 2, înainte de a fi prea târziu” după otrăvirea lui Aleksei Navalnîi

Fostul secretar general al NATO Anders Fogh Rasmussen a cerut miercuri seară Germaniei să oprească construcția gazoductului Nord Stream, în urma concluziilor autorităților germane ca liderul opoziției ruse Aleksei Navalnîi, internat în stare gravă la un spital din Berlin, a fost otrăvit cu un agent chimic neurotoxic din grupa Noviciok, aceeași substanță utilizată și în cazul fostului spion rus Serghei Skripal.

“Germania cere solidaritate europeană și în NATO ca răspuns la otrăvirea josnică a lui Navalnîi. O vor primi, însă un răspuns sincer din partea lui Putin este puțin probabil. A venit vremea ca Germania să pună capăt construcției Nord Stream 2, înainte de a fi prea târziu“, a scris Anders Fogh Rasmussen, pe Twitter, după ce guvernul de la Berlin a anunțat că analizele toxicologice de sânge efectuate în cadrul unui laborator militar german au relevat ”dovezi fără echivoc” că Aleksei Navalnîi a fost otrăvit cu Noviciok.

Germany is asking for European and NATO solidarity in response to despicable @navalny poisoning. They will get it, but an honest answer from Putin is unlikely.

Time has come for Germany to halt Nord Stream 2 construction, before it’s too late.

