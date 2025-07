Un general român a preluat comanda Centrului NATO de analiză comună și lecții învățate, responsabil cu îmbunătățirea și transformarea capacităților Alianței

România s-a alăturat vineri Alianței Nord-Atlantice și Uniunii Europene în a condamna cu fermitate activitățile cibernetice ostile desfășurate de entități subordonate Serviciului Militar de Informații al Federației Ruse (GRU) și îndreptate împotriva mai multor state membre NATO și ale Uniunii Europene.

“Actorii subordonați GRU au vizat instituții publice, operatori de infrastructură critică și alte entități de pe teritoriul Alianței și al Uniunii Europene, inclusiv din România”, transmite MAE într-un comunicat.

Aceste activități cibernetice ostile, care s-au intensificat pe fondul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, sunt circumscrise unor campanii hibride mult mai ample ale Federației Ruse îndreptate împotriva statelor membre UE și NATO, inclusiv România, precum și a partenerilor celor două organizații. Scopul este acela de a submina stabilitatea și reziliența democratică a acestora, precum și de a descuraja sprijinul acordat Ucrainei.

“România condamnă aceste activități cibernetice ostile și împărtășește evaluarea NATO și a UE privind faptul că acestea demonstrează ignorarea, de către Federația Rusă, a cadrului normativ privind comportamentul statal responsabil în spațiul cibernetic, așa cum a fost definit la nivelul ONU. Facem apel la respectarea de către Federația Rusă a obligațiilor sale internaționale”, arată sursa citată.

România este solidară cu ceilalți aliați, membri UE și cu partenerii afectați de aceste activități cibernetice ostile și va continua să se implice activ în intensificarea eforturilor de la nivel aliat, european și internațional pentru a preveni, descuraja și răspunde la astfel de acțiuni destabilizatoare.

