“Un gigant al istoriei”: Franța, Germania, UE, Rusia, China, Japonia și Ucraina l-au omagiat pe Henry Kissinger, decedat la vârsta de 100 de ani

Lideri politici din întreaga lume au adus un omagiu lui Henry Kissinger, figură marcantă a diplomaţiei americane, secretar de stat sub preşedinţii Richard Nixon şi Gerald Ford, care a încetat din viaţă joi, la vârsta de 100 de ani, informează agenţiile internaţionale.

Cancelarul federal german Olaf Scholz a salutat angajamentul lui Kissinger în favoarea prieteniei dintre Germania şi SUA, apreciind că lumea a pierdut “un mare diplomat”.

Henry Kissinger, care fugise in Germania nazistă pentru a se instala cu familia sa în SUA, “a rămas întotdeauna ataşat de ţara sa natală”, a adăugat cancelarul federal german pe contul său de pe platforma X (ex-Twitter).

Henry Kissinger shaped American foreign policy like few others. His commitment to the transatlantic friendship between the USA and Germany was significant, and he always remained close to his German homeland. The world has lost a great diplomat. pic.twitter.com/waEQsq51yo

Potrivit preşedintelui francez Emmanuel Macron, Henry Kissinger a fost “un gigant al istoriei”. “Secolul său de idei şi de diplomaţie a avut o influenţă durabilă asupra epocii şi lumii noastre”, a subliniat şeful statului francez cu privire la acest actor marcant al diplomaţiei mondiale în timpul Războiului Rece.

Henry Kissinger was a giant of history. His century of ideas and diplomacy had a long-standing influence on his time and on our world. France addresses its condolences to the American people.

De la nivel european, mesaje de omagiu au venit și din partea președintelui Consiliului European, Charles Michel, și a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

“Am avut privilegiul de a mă întâlni cu Henry de mai multe ori. Un om amabil și o minte strălucită care, timp de o sută de ani, a modelat destinele unora dintre cele mai importante evenimente ale secolului. Un strateg atent la cele mai mici detalii”, a punctat Charles Michel.

My deepest condolences to the American people and family on the passing of Henry Kissinger.

I had the privilege to meet with Henry several times. A kind human and a brilliant mind who, over one hundred years, shaped the destinies of some of the most important events of the…

— Charles Michel (@CharlesMichel) November 30, 2023