Un grup bipartizan de senatori americani îi solicită lui Trump să anuleze acordul privind motorina rusească: Nu ar trebui să-i oferim lui Putin o salvare financiară în timp ce continuă să ucidă civili ucraineni

SUA
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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© Official White House Photo by Molly Riley

Un grup bipartizan de senatori americani îi solicită președintelui Donald Trump să „își schimbe imediat poziția” cu privire la decizia sa de a permite importurile de motorină din Rusia, acuzând administrația că încalcă legea federală și că oferă Moscovei un sprijin financiar crucial în timp ce aceasta duce război împotriva Ucrainei, informează Politico Europe.

„Decizia președintelui Trump de a permite importurile de motorină din Rusia în SUA contravine în mod direct acestei legi. De asemenea, administrația nu s-a consultat cu Congresul și nu a prezentat nicio explicație care să justifice decizia sa, așa cum prevede legea”, au afirmat senatorii într-o declarație publicată duminică, invocând interdicția impusă de Congres în 2022 privind importurile de energie din Rusia.

Printre cei care au criticat această decizie se numără patru republicani — senatorii Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska), Thom Tillis (Carolina de Nord) și John Curtis (Utah) — alături de senatorii democrați Jeanne Shaheen (New Hampshire), Richard Blumenthal (Connecticut) și Ron Wyden (Oregon). Shaheen este liderul democraților din Comisia pentru Relații Externe a Senatului.

Trump a anunțat vineri că Rusia va furniza sute de mii de tone de motorină „pe piața americană și mondială”, în urma unei discuții cu președintele rus Vladimir Putin. Ulterior, Departamentul Trezoreriei a emis o licență generală care permite importurile de motorină din Rusia în SUA până în aprilie 2027.

Măsura vine în contextul în care Trump se străduiește să reducă prețurile la combustibil înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, războiul din Iran — aflat acum în a șaptea lună — contribuind la creșterea costurilor. În septembrie, prețul mediu al motorinei a atins un nivel record de 6,53 dolari pe galon, potrivit AAA.

„Statele Unite nu ar trebui să-i ofere lui Putin o salvare financiară în timp ce Rusia continuă să ucidă civili ucraineni. Administrația trebuie să-și schimbe imediat cursul”, au scris senatorii.

Acordul privind motorina a pus, de asemenea, în umbră discuțiile dintre negociatorii americani și ucraineni, care au avut loc vineri la Miami. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că relaxarea sancțiunilor fără un acord durabil de dezescaladare ar fi un semn de slăbiciune.

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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