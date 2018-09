Un incendiu masiv a mistuit Muzeul Național din Brazilia cu expoziții importante: Două sute de ani de muncă, cercetare și cunoștințe au fost pierduți

Un incendiu masiv a izbucnit la Muzeul Național din Brazilia din Rio de Janeiro care era gîzduit de o clădire veche de 200 de ani, notează Euronews.

BREAKING: Fire breaks out at Brazil’s National Museum, engulfing the entire building https://t.co/iFnA1Nryq0 pic.twitter.com/yWMnvIqxBV

— BNO News (@BNONews) 3 septembrie 2018