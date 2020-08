Un italian de 96 de ani a devenit cel mai vârstnic absolvent de studii superioare din Italia, fiind șef de promoție: A fi capabil să studiez a fost întotdeauna cea mai mare aspirație a mea

Un veteran de război italian în etate de 96 de ani a devenit cel mai vârstnic absolvent de studii universitare din Italia, după ce a absolvit specializarea Filosofie la Universitatea din Palermo. Mai mult, Giuseppe Paternò a absolvit aceste studii ca șef de promoție, informează The Guardian.

“În sfârșit mi-am realizat visul”, a spus fostul lucrător feroviar și veteran în cel de-al Doilea Război Mondial săptămâna aceasta, după ce a obținut diploma de filosofie la Universitatea din Palermo.

“A fi capabil să studiez a fost întotdeauna cea mai mare aspirație a mea, dar familia mea nu a fost în măsură să plătească pentru educația mea. Eram o familie numeroasă și foarte săracă”, și-a amintit acesta.

Giuseppe Paternò, cel mai mare dintre cei șapte frați, a început să lucreze încă de copil, când și-a ajutat tatăl cu slujba la o fabrică de bere din Palermo. În iulie 1943, când forțele aliate au debarcat în Sicilia, Paternò lucra ca telegrafist pentru armata italiană din Trapani.

