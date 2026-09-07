„Un moment de cotitură pentru țara noastră”: Partidele mainstream din Germania reacționează după victoria regională istorică a AfD

Elita politică din Berlin este în stare de șoc după ce partidul de extremă dreapta „Alternativa pentru Germania” (AfD) a obținut o victorie istorică în Saxonia-Anhalt duminică seara, obligând partidele mainstream să se confrunte cu problema modului în care pot împiedica acest partid să ajungă la putere — și să explice ascensiunea sa uluitoare, informează Politico Europe.

AfD a obținut 43,8% din voturile exprimate duminică, mai mult decât dublu față de rezultatul din 2021. Uniunea Creștin-Democrată (CDU) de centru-dreapta a cancelarului Friedrich Merz a înregistrat o scădere drastică, ajungând la 17,2%, cel mai slab rezultat al său din istorie în acest land din estul țării.

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Thorsten Frei, liderul grupului CDU/CSU din Bundestag, a calificat rezultatul drept un „moment de cotitură pentru țara noastră” și a afirmat că conservatorii trebuie să se întrebe de ce nu mai reușesc să ajungă la alegători. Secretara generală a CDU, Franziska Hoppermann, a respins orice dezbatere privind viitorul lui Merz și a exclus din nou orice cooperare atât cu AfD, cât și cu partidul „Stânga”.

Premierul în exercițiu al landului Saxonia-Anhalt, Sven Schulze, din cadrul CDU, a adoptat un ton mai sobru duminică seara. „Unii spun că aceasta este o zi neagră pentru Saxonia-Anhalt. Eu spun: asta înseamnă democrație. Oamenii s-au prezentat astăzi (n.r. duminică) la urne”, a declarat el pentru ARD.

Această înfrângere pune presiune pe Merz, care a promis că va reduce la jumătate popularitatea AfD, dar partidul de extremă-dreapta a înregistrat o creștere spectaculoasă în sondaje.

Lars Klingbeil, unul dintre liderii Partidului Social-Democrat, a calificat votul drept un „semnal către Berlin” și a afirmat că rezultatul ar trebui să determine guvernul federal să-și reevalueze politicile. Cealaltă lideră, Bärbel Bas, a spus că rezultatul „sperie mulți oameni”, în timp ce copreședintele Partidului Verde, Felix Banaszak, a descris ascensiunea AfD drept „dramatică”.

Heidi Reichinnek, din partidul „Stânga”, a calificat rezultatul drept „catastrofal”, acuzând politicile guvernului federal că au creat un teren propice pentru extrema dreaptă. Însă refuzul CDU de a coopera cu „Stânga” îngreunează formarea unei majorități anti-AfD.

Fondatoarea partidului populist de stânga BSW, Sahra Wagenknecht, a declarat într-o postare pe X că „politica de îngrădire” a eșuat, avertizând că o altă coaliție formată exclusiv pentru a exclude AfD ar fi o „ofensă” adusă alegătorilor.

AfD, între timp, și-a revendicat mandatul de a guverna. Co-liderul Alice Weidel a salutat un „rezultat istoric”, în timp ce celălalt co-lider, Tino Chrupalla, a declarat: „Ulrich Siegmund va fi noul nostru ministru-președinte”, referindu-se la candidatul principal al partidului în Saxonia-Anhalt.

Chrupalla s-a folosit de propria replică a lui Merz pentru a ataca CDU: „Am redus CDU la jumătate”.

Cu toate acestea, AfD a câștigat doar 39 din cele 83 de locuri din Saxonia-Anhalt, rămânând la un pas de majoritate. Rivalii extremei drepte se confruntă acum cu o luptă pentru a forma un guvern capabil să supraviețuiască fără acest partid.

Între timp, Chrupalla a declarat că partidul va trimite invitații la negocieri tuturor celorlalte partide. „Atunci vom vedea cine ne va respinge mâna întinsă”, a declarat el luni pentru postul public de televiziune ARD. Întrebat dacă AfD ar putea solicita organizarea de alegeri anticipate în cazul în care nu se va forma o majoritate viabilă, Chrupalla a răspuns că partidul este „pregătit pentru toate scenariile”.