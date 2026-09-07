„Un moment grav pentru Europa” și un „semnal foarte îngrijorător”. Franța și Polonia reacționează după victoria istorică a AfD în Saxonia-Anhalt

Victoria partidului de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) în alegerile din landul german Saxonia-Anhalt a provocat un val de reacții internaționale ce pendulează între îngrijorare și entuziasm.

Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a calificat victoria AfD drept „un semnal foarte îngrijorător”.

„Se pare că le lipsesc doar câteva voturi pentru a obține majoritatea absolută, dar acesta este într-adevăr un semn foarte îngrijorător”, a declarat Radoslaw Sikorski pentru Radio Vox FM, informează France 24.

Mesaje în aceeași notă au venit și din partea oficialilor din Franța, țară care va avea anul viitor alegeri prezidențiale, un test electoral major pentru democrația din Hexagon și Europa.

Ministrul francez de Finanțe, Roland Lescure și-a exprimat îngrijorarea cu privire la victoria regională a partidului de extremă-dreapta din Germania.

„Am avut recent ocazia să discut cu lideri din mediul de afaceri german care erau extrem de îngrijorați. Acest lucru arată că ne confruntăm cu o provocare majoră în fața unui val populist care se răspândește astăzi în întreaga lume și căruia trebuie să îi rezistăm”, a subliniat Lescure, menționând totodată că rezultatul a transmis un „semnal foarte, foarte îngrijorător”.

Ministrul francez pentru Afaceri Europene, Benjamin Haddad, a descris victoria AfD drept „un moment grav pentru Europa”.

„Trebuie să ascultăm cu smerenie furia, îngrijorările și temerile și să le oferim un răspuns. Dar naționalismul și xenofobia nu vor fi niciodată o soluție. Nu trebuie să încetăm niciodată să ne apărăm valorile democratice și proiectul european. Nu putem uita istoria noastră. Acesta este sensul alegerilor făcute de Franța și Germania”, a adăugat el, făcând referire la reconcilierea franco-germană bazată pe voință politică și asumare a trecutului pentru a aduce pacea și prosperitatea în Europa.

C’est un moment grave en Europe de voir l’extrême-droite l’emporter dans une élection régionale en Allemagne. Nous devons entendre avec humilité les colères, les inquiétudes, les peurs et y répondre. Mais le nationalisme et la xénophobie ne seront jamais une solution. Nous ne… — Benjamin Haddad (@benjaminhaddad) September 6, 2026

În Italia, reacțiile au fost mixte, relatează The Guardian.

Ministrul de externe al Italiei, Antonio Tajani, a calificat rezultatul alegerilor drept „o veste teribilă… deoarece vizează o forță politică care este în antiteză cu valorile liberale și occidentale”, a relatat Corriere della Sera.

Însă viceprim-ministrul Italiei din același guvern, Matteo Salvini, s-a arătat încântat de rezultatul scrutinului, calificându-l drept „un succes răsunător care evidențiază cererea puternică de schimbare, securitate și locuri de muncă. În fața celor de stânga care au alimentat temerile și scenariile catastrofice. Frică? Teroare? Pericol? Nu, se numește DEMOCRAȚIE. O altă Europă este posibilă.”

La rândul său, Tomio Okamura, președintele de extremă-dreapta al Camerei inferioare a Parlamentului ceh, a felicitat partidul Alternativa pentru Germania (AfD) pentru succesul înregistrat la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, informează Deutsche Welle.

Potrivit lui Okamura, acest rezultat este consecința „politicii proaste” practicate de partidele „liberale și pro-UE” din Germania.

Partidul SPD de extremă dreapta al lui Okamura face parte din coaliția de guvernare cehă.

Gratuluji AfD k vítězství ve volbách v Německu!👍✌️ pic.twitter.com/8h8Ab4TPm5 — Tomio Okamura (@tomio_cz) September 6, 2026

Antreprenorul din domeniul tehnologiei și cel mai bogat om din lume, Elon Musk, care a susținut AfD, a felicitat partidul de extremă-dreapta pentru victoria electorală obținută în Saxonia-Anhalt.

„Gut gemacht!” (Bravo!), a scris Musk pe platforma sa de socializare X, ca răspuns la o postare a co-liderului AfD, Alice Weidel, prin care aceasta îl felicita pe candidatul principal al partidului, Ulrich Siegmund, pentru rezultatul obținut în Saxonia-Anhalt.

Gut gemacht! — Elon Musk (@elonmusk) September 6, 2026

Siegmund i-a răspuns imediat lui Musk, mulțumindu-i pentru „sprijinul” acordat.

„Dacă ne asumăm responsabilitatea în această privință, aș saluta cu mare plăcere oportunitatea unei cooperări solide și constructive. Germania ar redeveni un loc în care merită să se investească”, a scris Siegmund.

Thank you, @elonmusk, for your support and for your clear and highly important perspective on the political developments of our time — including here in Germany. If we take responsibility here, I would very much welcome the opportunity for strong and constructive cooperation.… — Ulrich Siegmund (@UlrichSiegmund) September 6, 2026

De când Donald Trump s-a întors la Casa Albă, AfD și-a consolidat legăturile cu Washingtonul, Alice Weidel numindu-l pe președintele SUA un model de urmat, iar reprezentanții AfD participând la inaugurarea sa.

Elon Musk, pe atunci un consilier apropiat al lui Trump, a făcut campanie deschisă pentru AfD și continuă să susțină personalități politice de extremă-dreapta.

Reacția presei internaționale

observatorii internaționali au calificat victoria electorală a partidului AfD de duminică din Saxonia-Anhalt drept un „semnal clar” pentru partidele tradiționale.

Publicația newyorkeză Wall Street Journal a indicat politica liberală de imigrație și performanța economică slabă drept factori majori care au contribuit la această victorie, scriind că Friedrich Merz a dezamăgit alegătorii, în ciuda faptului că a dat dovadă de instincte corecte în ceea ce privește reformele economice și de politică externă. WSJ a calificat victoria drept un „avertisment” că alegătorii ar putea, în cele din urmă, să riște lăsând AfD să conducă țara.

În Italia, ziarul La Repubblica a descris o „nouă pagină tulburătoare din istoria Germaniei”, subliniind că alegătorii din Saxonia-Anhalt — care reprezintă doar 3% din populația totală a Germaniei — au trădat jurământul „niciodată din nou” alegând un partid de extremă-dreapta care susține „ideile inumane” din epoca nazistă pentru a conduce landul lor.

Ziarul milanez Corriere della Sera a preluat acest sentiment, afirmând că Germania „nu va mai fi niciodată la fel” și subliniind că întreaga Europă pare „hipnotizată de extrema-dreaptă”.

În Spania, ziarul El Pais a scris că acest scrutin îi va obliga pe oamenii politici democrați din Europa să-și regândească abordarea învechită, care constă fie în imitarea extremiștilor de extremă- dreapta în speranța de a le atrage alegătorii, fie în încercarea de a-i izola.

Ziarul a menționat drept exemple AfD din Germania, dar și Rassemblement National (RN) din Franța pentru a arăta că partidele tradiționale nu au reușit să țină în frâu extremiștii, în ciuda imperativului moral și politic clar de a respinge cooperarea cu partidele care „pun sub semnul întrebării principiile fondatoare ale democrațiilor postbelice”.

Rezultatele oficiale ale alegerilor regionale de duminică au confirmat victoria istorică a partidului AfD, datele rămânând neschimbate față de cele înregistrate cu câteva ore în urmă.

Partidul de extremă dreaptă a obținut în total 39 de mandate, ceea ce înseamnă că i-a depășit pe toți ceilalți concurenți, dar nu a reușit să obțină o majoritate absolută necesară pentru a forma un guvern.

Rezultatul reprezintă o lovitură dură pentru CDU, care a guvernat regiunea în ultimii 24 de ani. Secretara generală a CDU, Franziska Hoppermann, l-a calificat drept un „rezultat foarte dificil” și o „înfrângere generală” pentru creștin-democrați, informează Politico Europe.

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Sven Schulze, actualul prim-ministru al Saxoniei-Anhalt, a recunoscut, de asemenea, gravitatea înfrângerii, mai ales având în vedere că rata de participare la vot a părut să fie foarte ridicată.

Saxonia-Anhalt este landul german cu cel mai scăzut venit net mediu, iar îngrijorarea economică — legată de declinul industriei și de creșterea costurilor energiei — a reprezentat un factor major care a motivat alegătorii. Aproximativ 70% au declarat că sunt „foarte îngrijorați” că prețurile în creștere îi vor împiedica să-și plătească facturile, potrivit unui sondaj ARD, în timp ce 58% se temeau că nu vor putea să-și mențină nivelul de trai.

Sondajele arată că AfD conduce și în landul estic Mecklenburg-Pomerania de Vest, unde alegătorii se vor prezenta la urne pe 20 septembrie. În Berlin, o capitală tradițional de stânga unde alegătorii votează în aceeași zi, AfD înregistrează, de asemenea, rezultate solide, cu un sprijin de aproximativ 18%.

Rezultatul din Saxonia-Anhalt depășește succesul anterior al AfD din regiunea estică Turingia, unde a obținut 32,8% din voturi în 2024. După acele alegeri, CDU a fost nevoită să formeze o coaliție minoritară cu partidele de stânga.