Un muzeu din Finlanda dedicat liderului sovietic Vladimir Lenin se reinventează pentru a arăta schimbările din relațiile țării cu Rusia după invazia din Ucraina

Ucraina este ”pe deplin hotărâtă” să continue dialogul cu reprezentanții SUA cu privire la modalitățile de a pune capăt războiului cu Rusia, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a desemnat o delegație la nivel înalt pentru a participa la o reuniune SUA-Ucraina în Arabia Saudită în această săptămână, potrivit Politico Europe.

După o dispută între Zelenski, președintele american Donald Trump și vicepreședintele american J.D. Vance la Casa Albă pe 28 februarie, Washingtonul a anunțat că suspendă ajutorul militar și schimbul de informații către Ucraina, care a fost urmat de o creștere a agresiunii ruse în ultimele zile.

Zelenski a condamnat atacurile mortale ”brutale” din estul Ucrainei, afirmând că acestea dovedesc că Rusia, spre deosebire de Ucraina, ”nu se gândește cum să pună capăt războiului”.

”Ucraina a căutat pacea încă din prima secundă a acestui război. Propunerile realiste sunt pe masă. Cheia este să acționăm rapid și eficient”, a scris Zelenski pe platforma de socializare X.

Today, a highly productive meeting took place in Kyiv between the diplomatic teams of Ukraine and the UK.

We discussed our joint steps that could bring us closer to peace and accelerate diplomatic efforts. I’m grateful for the support. Ukraine is determined to do everything to…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2025