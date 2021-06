Un nou centru de informare si evenimente pe tematici UE: A fost lansat Centrul Europe Direct Râșnov

Institutul Aspen România, în parteneriat cu biroul din București al German Marshall Fund of the US,organizează cea de-a 3-a ediție a Atlantic-Black Sea Security Forum – Democratic Security and Resilience in the Era of Great Power Competition, un eveniment internațional la nivel înalt, care va avea loc în perioada 31 mai – 2 iunie a.c., în format hibrid.

Evenimentul se bucură de sprijinul Ministerului Apărării Naționale și al Ministerului Afacerilor Externe– parteneri instituționali, NATO – co-sponsor, Institutul Aspen UK și True Story Project – knowledge partners, powered by Microsoft.

Atlantic – Black Sea Security Forum se adresează și servește decidenților, experților și publicului general, oferind o platformă regională pentru dezbaterea politicilor economice și de securitate.Printre speakerii confirmați se regăsesc: Mircea Geoană, Secretar General Adjunct al NATO; Maroš Šefčovič, Vicepreşedinte al Comisiei Europene – Relaţii interinstituţionale şi prospectivă; Sir Stuart Peach, Președintele Comitetului militar al NATO; Olha Stefanishyna, Vicepremier pentru integrare europeană și euro-atlantică, Ucraina; Thomas Silberhorn, Secretar Parlamentar de Stat pe lângă Ministrul Federal al Apărării, Germania; Bogdan Aurescu, Ministrul Afacerilor Externe; Nicolae-Ionel Ciucă, Ministrul Apărării Naționale; Christina Verchere, CEO al OMV Petrom; Kimberly Dozier, Contributor, Time Magazine & analist afaceri globale, CNN; Ian Lesser, Vicepreședinte și director executiv, German Marshall Fund of the US.

Ediția din acest an va dezbate progresele tehnologice și impactul acestora asupra securității, cu accent pe reziliență având în vedere provocările strategice din zona Mării Negre și Mării Mediterane și din regiunile adiacente. Deceniul abia început propune o nouă realitate axată pe o definiție revizuită a securității, acum un concept global și cuprinzător. Ultimele evoluții globale, precum pandemia SARS-CoV-2, ne arată că trăim într-o lume interconectată în care securitatea democrațiilor care au la baza un set comun de valori depinde de o abordare comună. Prin urmare, politicile publice ale acestora trebuie să fie centrate pe reziliența la nivelul întregii societăți și pe cooperare în scopul de a combate amenințările comune.

Pentru detalii suplimentare despre eveniment și lista completă a speakerilor, consultați agenda:

https://aspeninstitute.ro/atlantic-black-sea-security-forum-event-2021/