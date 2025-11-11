Un nou partid de extremă dreapta din Belgia își ia denumirea după Donald Trump: „El întruchipează ceea ce reprezentăm”

Un nou partid francofon de extremă dreapta din Belgia, care poartă acronimul TRUMP, inspirat de numele actualului președinte american, a fost lansat recent de Salvatore Nicotra, fost lider al Frontului Național belgian (Front National – FN), relata luni publicația BRUZZ, potrivit Politico.

„„Donald Trump este simbolul suprem al populismului. El întruchipează direct ceea ce noi reprezentăm”, a declarat Nicotra, fondatorul formațiunii, pentru site-ul de știri belgian.

Denumirea partidului TRUMP provine din expresia franceză “Tous Réunis pour l’Union des Mouvements Populistes” („Toți uniți pentru Uniunea Mișcărilor Populiste”, n.r.) și reprezintă succesorul partidelor de extremă dreapta francofone Chez Nous și Frontul Național belgian.

Nicotra a precizat că, spre deosebire de Vlaams Belang, cea mai mare formațiune de extremă dreapta din Flandra, noul partid nu promovează separatismul, ci intenționează să candideze atât la nivel federal, cât și la alegerile pentru Parlamentul European din 2029.

„Suntem un partid populist de dreapta, cu o orientare socială”, a spus Nicotra.

Fost consilier municipal în districtul Saint-Gilles din Bruxelles între 1994 și 2000, el nu a exclus posibilitatea de a candida și la nivel local, în capitala Belgiei.

Printre ceilalți fondatori ai TRUMP se numără foști membri ai Frontului Național, inclusiv Emanuele Licari, un fost membru al Vlaams Belang care a fost exclus din partid după ce ar fi glorificat în mod public fascismul.

Lansarea oficială a formațiunii TRUMP este programată pentru 30 noiembrie 2025.