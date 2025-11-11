SUA
Un nou partid de extremă dreapta din Belgia își ia denumirea după Donald Trump: „El întruchipează ceea ce reprezentăm”
Un nou partid francofon de extremă dreapta din Belgia, care poartă acronimul TRUMP, inspirat de numele actualului președinte american, a fost lansat recent de Salvatore Nicotra, fost lider al Frontului Național belgian (Front National – FN), relata luni publicația BRUZZ, potrivit Politico.
„„Donald Trump este simbolul suprem al populismului. El întruchipează direct ceea ce noi reprezentăm”, a declarat Nicotra, fondatorul formațiunii, pentru site-ul de știri belgian.
Denumirea partidului TRUMP provine din expresia franceză “Tous Réunis pour l’Union des Mouvements Populistes” („Toți uniți pentru Uniunea Mișcărilor Populiste”, n.r.) și reprezintă succesorul partidelor de extremă dreapta francofone Chez Nous și Frontul Național belgian.
Nicotra a precizat că, spre deosebire de Vlaams Belang, cea mai mare formațiune de extremă dreapta din Flandra, noul partid nu promovează separatismul, ci intenționează să candideze atât la nivel federal, cât și la alegerile pentru Parlamentul European din 2029.
„Suntem un partid populist de dreapta, cu o orientare socială”, a spus Nicotra.
Fost consilier municipal în districtul Saint-Gilles din Bruxelles între 1994 și 2000, el nu a exclus posibilitatea de a candida și la nivel local, în capitala Belgiei.
Printre ceilalți fondatori ai TRUMP se numără foști membri ai Frontului Național, inclusiv Emanuele Licari, un fost membru al Vlaams Belang care a fost exclus din partid după ce ar fi glorificat în mod public fascismul.
Lansarea oficială a formațiunii TRUMP este programată pentru 30 noiembrie 2025.
G7
Secretarul de stat american va discuta cu omologii din G7 despre eforturile de pace ale SUA pentru Ucraina și Gaza, dar și despre comerț și securitate maritimă
Secretarul de stat american Marco Rubio se va deplasa în regiunea Niagara din Ontario, Canada, în perioada 11-12 noiembrie, pentru a participa la reuniunea miniștrilor de externe ai G7.
Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA, Rubio intenționează să discute cu omologii săi din Franța, Germania, Italia, Japonia, Canada și Marea Britanie despre eforturile președintelui american Donald Trump de a aduce pacea în Ucraina și Gaza, securitatea în Haiti și Sudan, securitatea maritimă, mineralele critice și lanțurile de aprovizionare globale.
În luna iunie, cu ocazia reuniunii șefilor de stat sau de guvern ai țărilor din G7, la care a participat și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, statele membre ale acestui format nu au reușit să se unească în spatele unui plan concret privind pacea în Ucraina.
În fața acestei situații, liderul de la Kiev a continuat să solicite mai multe arme din parte Statelor Unite, în vreme ce președintele american Donald Trump l-a îndemnat pe Zelenski să cedeze teritoriu Rusiei pentru a pune capăt violențelor, în cadrul unei întâlniri care a avut loc luna trecută la Washington, informează Reuters.
Într-un interviu pentru publicația The Guardian, președintele ucrainean a negat că Trump l-ar fi presat să accepte condițiile maximaliste ale lui Vladimir Putin pentru încheierea războiului.
Între timp, Ucraina și Uniunea Europeană pregătesc un nou pachet de sancțiuni contra Rusiei.
Coreea de Sud, Africa de Sud și Ucraina au fost, de asemenea, invitați la reuniunea de săptămâna aceasta de la Niagara, a declarat ministerul de externe al Canadei.
INTERNAȚIONAL
Volodimir Zelenski declară că „nu se teme” de Donald Trump: Nu suntem dușmani ai SUA, ci prieteni. De ce ne-am teme?
Volodimir Zelenski a declarat că, spre deosebire de alți lideri occidentali, nu se „teme” de Donald Trump și a respins informațiile potrivit cărora ultima lor întâlnire la Washington ar fi fost tensionată, adăugând că are relații bune cu președintele SUA.
De asemenea, într-un interviu exclusiv acordat publicației The Guardian, el a afirmat că regele Charles a contribuit la consolidarea relațiilor cu Trump și l-a descris pe monarhul britanic ca fiind „foarte favorabil” Ucrainei.
Președintele ucrainean a negat afirmațiile potrivit cărora Trump ar fi aruncat hărțile cu câmpul de luptă într-o discuție aprinsă din octombrie, la Casa Albă, unde sosise în speranța de a obține aprovizionarea cu rachete de croazieră Tomahawk din SUA. „Nu a aruncat nimic. Sunt sigur”, a spus Zelenski, care a descris relațiile dintre ei ca fiind „normale”, „profesionale” și „constructive”.
Potrivit Financial Times, Trump l-ar fi presat pe Zelenski să accepte condițiile maximaliste ale lui Vladimir Putin pentru încheierea războiului și ar fi spus că liderul rus ar „distruge” Ucraina dacă aceasta nu ar fi de acord. Zelenski a spus că întâlnirea s-a desfășurat altfel.
Vorbind la palatul prezidențial din Kiev, Zelenski a spus că „toată lumea” se teme de Trump. „Acesta este adevărul”, a adăugat el. Întrebat dacă acest lucru se aplică și lui, el a răspuns: „Nu… nu suntem dușmani ai Statelor Unite. Suntem prieteni. De ce ne-am teme?”
El a declarat: „Trump a fost ales de poporul său. Trebuie să respectăm alegerea făcută de poporul american, la fel cum eu am fost ales de poporul meu. Statele Unite sunt partenerul nostru strategic, de mulți ani, poate chiar de decenii și secole”. Cele două țări au valori comune profunde, în contrast cu Rusia „imperialistă” și revizionistă, a sugerat el.
El a dezvăluit, de asemenea, că regele Charles a jucat un rol crucial în culise, încurajându-l pe președintele SUA să sprijine Ucraina cu mai mult entuziasm, după o întâlnire furtunoasă la Biroul Oval, filmată în februarie, când Trump l-a intimidat public pe Zelenski și l-a dat afară din Casa Albă.
În timpul unei vizite de stat în Marea Britanie, în septembrie, Trump a avut o întâlnire tête-à-tête cu regele. „ Nu cunosc toate detaliile, dar înțeleg că Majestatea Sa i-a transmis câteva semnale importante președintelui Trump”, a spus Zelenski.
El a afirmat că Trump îl respectă pe rege și îl consideră „foarte important”, un compliment sincer care, în opinia sa, nu este adresat „multor oameni”. „Majestatea Sa este foarte sensibilă față de poporul nostru. Poate că „sensibilă” nu este cuvântul potrivit. Este foarte solidară”, a spus președintele Ucrainei.
SUA
Viktor Orban anunță un „scut financiar” convenit cu Donald Trump: SUA ar asigura finanțare nelimitată pentru Ungaria în lipsa fondurilor europene
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, duminică, că a încheiat un acord cu președintele american Donald Trump pentru crearea unui „scut financiar” menit să asigure țării acces la finanțări nelimitate din Statele Unite, în eventualitatea în care Uniunea Europeană ar bloca fondurile destinate Budapestei, relatează agenția MTI, potrivit Agerpres.
Potrivit liderului de la Budapesta, acordul urmărește consolidarea stabilității economice a Ungariei și protejarea acesteia de eventuale „atacuri externe”.
„Statele Unite au promis să protejeze stabilitatea financiară a țării noastre de orice atacuri din afară, fie speculative, fie motivate politic”, a spus Orban în fața jurnaliștilor care îl însoțeau la întoarcerea de la Washington.
„Dacă orice atac financiar care vizează cursul nostru de schimb, ratingul datoriei sau al creditului are loc de oriunde din lume – să lăsăm deocamdată deoparte Bruxelles-ul – putem conta pe sprijin american pentru a-l contracara”, a adăugat el, încheind cu mesajul: „Bună dimineața, Bruxelles!”.
Premierul ungar a afirmat că, datorită acestui parteneriat, Ungaria nu va mai fi nevoită „să amâne sau să abandoneze proiecte economice strategice din cauza incertitudinilor privind finanțarea de către UE”. „Putem implementa totul”, a spus el, subliniind că înțelegerea cu Trump „va întări poziția Ungariei pe piețele financiare internaționale”, cu efecte pozitive asupra cursului de schimb al forintului și asupra condițiilor de împrumut.
„Acest scut financiar al SUA ne întărește și creează un mediu financiar internațional mai favorabil pentru Ungaria”, a conchis Orban.
Premierul ungar Viktor Orban, un aliat de multă vreme al lui Trump, s-a întâlnit vineri la Casa Albă cu președintele SUA, aceasta fiind prima lor întâlnire bilaterală de la revenirea republicanului la putere. În cadrul acestei întrevederi, Orban a explicat motivele pentru care Ungaria are nevoie să utilizeze petrol rusesc, afirmând că problema este crucială pentru Budapesta. Donald Trump a părut să-l asculte cu înțelegere pe prim-ministrul ungar.
După încheierea întrevederii, un reprezentant al Casei Albe a anunțat că Washingtonul i-a acordat Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile americane menite să împiedice importurile de petrol și gaze rusești. În schimbul acestei scutiri, Orban s-a angajat să cumpere gaz natural lichefiat din SUA de 600 milioane de dolari și să susțină construcția a zece reactoare modulare mici în valoare de până la 20 miliarde de euro.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Alexandru Rogobete anunță o creștere de peste 73% a investițiilor în sănătate, cu peste 2 mld. de lei plătite prin PNRR în perioada iunie-octombrie
Comisia Europeană salută hotărârea CJUE care confirmă că Directiva privind salariile minime adecvate are o bază juridică solidă: „O etapă importantă pentru europeni”
Încă un produs tradițional românesc capătă recunoaștere și protecție la nivel european
Un nou partid de extremă dreapta din Belgia își ia denumirea după Donald Trump: „El întruchipează ceea ce reprezentăm”
Eurodeputații solicită Comisiei Europene noi reguli privind utilizarea managementului algoritmic la locul de muncă
Agricultorii români vor beneficia de proceduri mai simple și sume mai mari pentru dezvoltarea fermelor lor datorită eforturilor lui Dan Motreanu din cadrul negocierilor cu țările UE privind simplificarea PAC
Ministrul Economiei, discuții la Riad cu omologul saudit privind investiții în grafit, turism montan și exporturi directe de animale
Nicușor Dan îl omagiază pe “marele om politic” Corneliu Coposu, la 30 de ani de la moarte: Rămâne una dintre cele mai luminoase și puternice figuri ale istoriei noastre recente
Elveția se alătură programului Orizont Europa și altor programe-cheie ale UE din domeniul cercetării și inovării
Ministerul Economiei vine în sprijinul antreprenorilor cu reguli simplificate pentru implementarea proiectelor din programele Microindustrializare și Comerț
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
Trending
- COMUNICATE DE PRESĂ1 week ago
eMAG Black Friday 2025: Pe 7 noiembrie vor fi peste 1,5 milioane de oferte la cel mai bun preț din an, buget în MyWallet de până la 10.000 de lei cu dobândă zero până la 12 rate și vouchere și premii la tombola pentru clienții eMAG
- SĂNĂTATE4 days ago
Rețeaua Europeană a Centrelor Oncologice Integrate, lansată oficial la Paris.”Certificarea europeană a Institutului Oncologic din Cluj-Napoca ne poate duce la un nivel superior în lupta împotriva cancerului”, afirmă Patriciu Achimaș-Cadariu
- NATO1 week ago
Mark Rutte vine miercuri și joi în România pentru prima dată ca secretar general NATO. Liderul Alianței și Nicușor Dan vor deschide Forumul NATO pentru industrie
- POLITICĂ1 week ago
Luminița Odobescu, fost ministru de externe și ex-consilier prezidențial, a fost numită consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului Ilie Bolojan
- REPUBLICA MOLDOVA1 week ago
Premierul Ilie Bolojan îl felicită pe omologul din R. Moldova Alexandru Munteanu: Drumul european ales de frații noștri este cel corect. Vom continua să lucrăm împreună cu aceeași hotărâre