Un nou pas concret privind operaționalizarea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră. Comisia pentru Bugete din PE a adoptat amendamentul depus de Victor Negrescu

Comisia pentru Bugete a Parlamentului European a adoptat amendamentul propus de eurodeputatul Victor Negrescu prin care legislativul european solicită operaționalizarea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră în poziția sa privind bugetul anual european.

„Găzduirea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră trebuie să fie o prioritate strategică pentru România în actualul context de securitate. Astăzi, am făcut un nou pas concret. Comisia pentru Bugete a Parlamentului European a adoptat amendamentul propus de mine prin care legislativul european solicită operaționalizarea acestui hub în poziția sa privind bugetul anual european”, a anunțat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.

Eurodeputatul a demarat încă de anul trecut acțiunile pentru această inițiativă. Printre eforturile întreprinse de Victor Negrescu se numără discuții cu oficialii europeni, transmiterea de solicitări, toate acestea menite să fundamenteze sprijin pentru ideea ca „Uniunea Europeană să dezvolte acest hub regional de securitate maritimă în România.”

Parlamentul European a subliniat deja, grație amendamentelor depuse de Victor Negrescu, în rezoluțiile bugetare pentru 2026 și 2027, necesitatea creării hubului de securitate maritimă la Marea Neagră.

„Acest centru ar permite monitorizarea în timp real a spațiului maritim, de la satelit până la fundul mării, ar consolida capacitatea de avertizare timpurie și ar sprijini reacția la noile amenințări, inclusiv la minele marine sau activitățile flotei fantomă rusești”, a explicat vicepreședintele Parlamentului European.

Pentru România, a arătat eurodeputatul, „acest proiect înseamnă securitate, inclusiv pentru investițiile pe zona de energie, relevanță strategică și investiții în infrastructură și tehnologie, precum cele din zona portuară.”

„Continuăm demersurile pentru ca Hubul european de securitate maritimă de la Marea Neagră să devină realitate în România. Conform informațiilor pe care le am, o decizie pozitivă este probabil să fie anunțată în următoarele luni, cu operaționalizare rapidă”, a anunțat Victor Negrescu.