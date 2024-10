Un nou raport-semnal de alarmă în UE propune crearea unui serviciu de intelligence al UE, stocuri strategice în domeniul sănătății și alocarea a 20% din buget pentru apărare, securitate și pregătirea pentru situații de criză

Uniunea Europeană trebuie să dea semnalul că este gata să investească pentru pregătirea militară și civilă în situații de criză, să creeze un regim de stocare strategică în domenii esențiale, inclusiv materii prime și sănătate, și să dea undă verde unui “serviciu complet de cooperare în domeniul informațiilor la nivelul UE”, relevă un raport întocmit de fostul președinte finlandez Sauli Niinistö, la cererea președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen, și prezentat miercuri la Bruxelles.

Raportul lui Niinistö completează seria de astfel de documente strategice prezentate în acest an de fostul premier italian Enrico Letta, care a fost însărcinat de statele membre să redacteze un raport privind viitorul pieței unice, și de Mario Draghi, alt fost premier italian, căruia președinta Comisiei Europene i-a solicitat un raport privind îmbunătățirea competitivității economice europene.

În martie anul trecut, imediat după ce Sauli Niinistö a părăsit funcția, von der Leyen i-a cerut să pregătească o revizuire cuprinzătoare a nivelului de pregătire al societății europene. Raportul de 165 de pagini se intitulează “Safer Together, Strengthening Europe’s Civil and Military Preparedness and Readiness“. Acesta acoperă atât apărarea armată convențională, cât și pregătirea pentru amenințările cibernetice și hibride, precum și, de exemplu, schimbările climatice. Raportul vine și în contextul în care structura Comisiei Europene pentru următorii cinci ani, respectiv mandatul 2024-2029, are în componența sa un vicepreședinte executiv pentru oameni, competențe și pregătire pentru situații de criză, în persoana eurodeputatului român Roxana Mânzatu.

“Acest lucru necesită o abordare a întregii societăți”, a declarat Ursula von der Leyen. Ea i-a mulțumit lui Niinistö pentru munca sa, spunând că aceasta a influențat deja agenda noii comisii a lui von der Leyen, care va intra în funcție în decembrie.

“Confruntați cu o cascadă de crize, trebuie să facem mai mult decât să reacționăm. Trebuie să ne schimbăm mentalitatea. Pregătirea trebuie să stea la baza tuturor acțiunilor noastre și să abordeze întregul spectru de amenințări și riscuri. Acesta este motivul pentru care salut raportul Niinisto”, a spus von der Leyen.

