“Un nou răsărit” în relațiile UE-SUA: La summitul de la Bruxelles, Joe Biden și liderii UE vor decide să coopereze privind competiția cu China, schimbările climatice, pandemia și comerțul global

Lumea a intrat într-o nouă competiție sistemică între statele liberal-democratice și cele autocratice, iar mediul internațional este caracterizat de două “stări de fapt” – competiția și cooperare, avertizează Conferința de Securitate de la München în raportul său anual, publicat în ajunul summit-urilor G7 și NATO.

“În timp ce competiția a devenit trăsătura definitorie a politicii mondiale, cele mai critice amenințări la adresa umanității – de la schimbările climatice la cursele de înarmare și pandemiile în curs – necesită o cooperare internațională pe scară largă. Dar concurența și cooperarea nu numai că coexistă, ci se condiționează reciproc din ce în ce mai mult”, transmite MSC în raportul dat publicității miercuri, în timp ce președintele american Joe Biden călătorește către Europa pentru prima sa vizită externă de la debutul mandatului.

Ediția din 2021 a raportului Conferinței de Securitate de la München se îndepărtează ușor de ipoteza raportului precedent, publicat în februarie 2020 în marja lucrărilor Conferinței.

Dacă raportul de la acel moment regăsea relația transatlantică într-o stare de “dezoccidentalizare” (Westlessness) din cauza animozităților și temerilor unei rupturi epocale între administrația Trump și aliații europeni, raportul de anul acesta se bazează pe starea Occidentului și ordinea internațională, concurența crescândă între sistemele democratice și autocratice și modul în care noul impuls transatlantic poate produce rezultate concrete, întruchipând astfel definiția de lucru a politicii externe a noului președinte american: competiția dintre democrație și autocrație reprezintă bătălia secolului al XXI-lea și cine va prevala din aceasta.

In global politics, competition and cooperation do not only coexist, they increasingly condition one another. How to navigate between these two #StatesOfMatter?

➡️ The Munich Security Report 2021 is out now: https://t.co/pbGAQJIwij #MSCreport pic.twitter.com/2nWJaf3PHh

— Munich Security Conference (@MunSecConf) June 9, 2021