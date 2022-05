“Un nou răsărit” pentru independența energetică a UE: Grecia a demarat construcția terminalului de gaz natural lichefiat, o “investiție geopolitică” pentru a pune capăt dependenței de Rusia

Grecia a inaugurat marți, în prezența premierului țării, a președintelui Consiliului European, a președintelui Serbiei și a prim-miniștrilor Bulgariei și Macedoniei de Nord, lucrările de construcție terminalului de gaz natural lichefiat de la Alexandroupolis, care va contribui la realizarea obiectivului UE de a elimina cât mai curând posibil dependența sa de gazul rusesc. Anunțul începerii lucrărilor vine pe fondul discuțiilor de la nivel european privind decuplarea de energia rusească și deciziei Gazprom de a sista livrările de gaze către Bulgaria și Polonia, țări care au refuzat schema rusească de a plăti gazele în ruble.

“Cred cu tărie că asistăm la un nou răsărit pentru independența energetică europeană. Vedem dovezi clare ale acestui nou viitor aici, astăzi, în Alexandroupolis, cu noul terminal LNG. Este un pas pozitiv pentru proiectul nostru politic comun”, a afirmat Charles Michel, președintele Consiliului European.

