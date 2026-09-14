Un nou semnal al apropierii UE – Canada: Parlamentul European anunță deschiderea unui birou de reprezentare la Ottawa

Corespondență din Strasbourg

Parlamentul European va deschide un birou de reprezentare la Ottawa pentru a consolida și mai mult relațiile parlamentare dintre Uniunea Europeană și Canada, a anunțat luni, în debutul sesiunii plenare de la Strasbourg, președinta Roberta Metsola.

Decizia Biroului Parlamentului European vine înaintea discursului oficial pe care premierul canadian Mark Carney îl va susține joi, 17 septembrie, în plenul Parlamentului European și urmează discuțiilor cu președintele Parlamentului canadian, purtate începând cu participarea președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, la reuniunea președinților parlamentelor din statele G7, organizată anul trecut în Canada.

Decizia subliniază angajamentul Parlamentului European de a aprofunda dialogul politic și cooperarea cu Canada, se arată într-un comunicat al legislativului european.

Biroul de reprezentare de la Ottawa va consolida prezența Parlamentului European în Canada și relația acestuia cu autoritățile și societatea canadiană, va crește gradul de conștientizare în rândul publicului canadian cu privire la activitatea Parlamentului European și va facilita schimburile parlamentare. Având un mandat regional care se extinde și asupra Arcticii, biroul va oferi, de asemenea, o platformă importantă pentru dialogul parlamentar pe teme de o importanță strategică tot mai mare atât pentru UE, cât și pentru Canada.

Deschiderea biroului de reprezentare de la Ottawa reflectă parteneriatul strâns și de lungă durată dintre Uniunea Europeană și Canada, precum și angajamentul comun de a consolida diplomația parlamentară ca pilon esențial al cooperării transatlantice.

„Într-un moment în care lumea devine tot mai imprevizibilă, partenerii care împărtășesc aceleași valori trebuie să colaboreze și mai strâns. Europa și Canada împărtășesc valori, interese și angajamentul față de aceeași ordine internațională bazată pe reguli. Noua noastră prezență la Ottawa va transforma acest parteneriat într-o cooperare parlamentară și mai strânsă – de la securitatea transatlantică și comerț până la Arctica și toate provocările cu care ne confruntăm împreună”, a declarat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

Un moment important al sesiunii de la Strasbourg va fi discursul premierului canadian Mark Carney în plenul Parlamentului European, în contextul consolidării relațiilor dintre Uniunea Europeană și Canada și al cooperării transatlantice în domeniul securității și apărării. Carney va fi invitat de onoare la discursul privind Starea Uniunii Europene.

„Într-o lume mai periculoasă și mai divizată, Canada și partenerii noștri europeni se apropie tot mai mult. Valorile noastre comune, punctele forte complementare și interesele comune reprezintă fundația solidă pe care putem construi un viitor mai puternic. Împreună, Canada și partenerii săi europeni au ambiția și forța de a crea o lume mai justă, mai stabilă și mai prosperă pentru toți”, a declarat prim-ministrul Canadei, înaintea vizitei, în timp ce presa occidentală relatează că Ottawa propune ideea unui statut informal de „membru asociat al Uniunii Europene”.

De la preluarea mandatului, Mark Carney a consolidat și extins relațiile Canadei cu partenerii europeni. În iunie 2025, Canada și UE au lansat „Parteneriatul strategic UE-Canada pentru viitor”, destinat aprofundării cooperării în domenii precum comerțul, tehnologia, energia și securitatea.

Tot în 2025, Canada și UE au semnat Parteneriatul pentru securitate și apărare (SDP), un cadru politic fără caracter juridic obligatoriu care reunește activitățile de cooperare în domeniul securității și apărării cu statele membre ale UE.

În februarie 2026, Canada a devenit prima țară din afara Europei care s-a alăturat inițiativei UE „Security Action for Europe” (SAFE), despre care guvernul canadian afirmă că va deschide oportunități în valoare de sute de milioane de dolari și acces la piețe pentru industria canadiană de apărare, companii și lucrători.

În luna mai, Mark Carney a devenit primul lider din afara Europei care a participat la un summit al Comunității Politice Europene, desfășurat în Armenia.

În prezent, Parlamentul European are nouă birouri în afara Uniunii Europene: la Addis Abeba, pentru relațiile cu Uniunea Africană; la Chișinău, pentru relațiile cu întreaga regiune a Parteneriatului Estic; la Jakarta, pentru relațiile cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN); la Londra, pentru relațiile cu Regatul Unit; la New York, pentru relațiile cu Organizația Națiunilor Unite; în Panama, pentru relațiile cu America Latină și Caraibe; la Tirana, pentru Balcanii de Vest; la Washington, pentru relațiile cu Statele Unite; și la Kiev, unde Parlamentul European și-a deschis recent reprezentanța oficială permanentă, consolidându-și prezența și sprijinul pe teren.