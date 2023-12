Un nou supercalculator european de talie mondială este inaugurat în Spania. MareNostrum5 este și cel mai ecologic supercalculator din Europa

UE va acorda, joi, Ucrainei ultima tranșă de 1,5 miliarde de euro din cadrul pachetului de Asistență Macrofinanciară + în valoare de de 18 miliarde de euro pentru 2023. Prin acest instrument, UE urmărește să ajute Ucraina să își acopere nevoile imediate de finanțare, beneficiind de un sprijin financiar stabil, previzibil și considerabil în 2023.

„Astăzi vom plăti Ucrainei ultima tranșă de 1,5 miliarde de euro din pachetul nostru de sprijin de 18 miliarde de euro pentru 2023. Trebuie să ajungem la un acord pentru a continua să acordăm Ucrainei sprijinul de care are nevoie pentru a se redresa, reconstrui și reforma. Suntem alături de vecinul, prietenul și membrul nostru aspirant”, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o postare pe X.

Today we disburse the last €1.5 billion of our €18 billion 2023 support package to Ukraine.

We must find an agreement to keep providing Ukraine with the support it needs to recover, rebuild and reform.

We stand by the side of our neighbour, friend and aspiring member. pic.twitter.com/hMXKIGJ2aR

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2023