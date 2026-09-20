Un nou triumf pentru AfD în estul Germaniei, unde CDU se prăbușește la minim istoric: “Este un dezastru”, afirmă Merz, în timp ce Partidul Stângii iese victorios la Berlin

Alegerile regionale din Germania se transformă într-un test politic major pentru cancelarul Friedrich Merz și pentru Uniunea Creștin-Democrată (CDU). La numai două săptămâni după victoria categorică a partidului Alternativa pentru Germania (AfD) în Saxonia-Anhalt, formațiunea de dreapta radicală este proiectată din nou pe primul loc într-un land din estul Germaniei, în timp ce CDU se prăbușește la unul dintre cele mai slabe rezultate din istoria sa.

Potrivit Deutsche Welle, în Mecklenburg-Pomerania Inferioară, AfD este creditată cu 37% din voturi, în fața SPD, care obține 35,5%, potrivit primelor proiecții. CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, ajunge la doar 5,5%, rezultat care, dacă va fi confirmat, reprezintă cel mai slab scor al formațiunii într-un scrutin regional din 1949 încoace și o poziționează la limită față de pragul electoral de 5%.

În același timp, la Berlin, Die Linke este proiectată pe primul loc, cu 24,5%, în fața CDU, cu 20%, și a AfD, cu 16%.

Rezultatul vine la doar două săptămâni după ce AfD a obținut 43,8% în Saxonia-Anhalt, aproape de majoritatea absolută în parlamentul regional și cel mai bun rezultat al formațiunii într-un scrutin regional german. CDU s-a prăbușit atunci la 17,2%, de la 37,1% în 2021.

Pentru Friedrich Merz, seria de rezultate reprezintă o lovitură politică majoră.

Cancelarul german a recunoscut fără echivoc amploarea rezultatului din Mecklenburg-Pomerania Occidentală, declarând că „rezultatul nu poate fi ascuns sub preș, este un dezastru”.

Merz a legat rezultatul de problemele economice și de diviziunile tot mai profunde din societatea germană și a susținut că răspunsul trebuie să fie accelerarea reformelor.

„Răspunsul trebuie să fie să ne pregătim țara pentru viitor. Reformele trebuie să aibă loc”, a declarat cancelarul, adăugând că „Germania este capabilă de reformă”.

Într-o referire directă la ascensiunea AfD, Merz a afirmat că reformele sunt „un antidot împotriva otrăvii autoritarismului”.

„Ne asumăm această responsabilitate. Îmi asum această responsabilitate pentru că vreau să duc țara noastră înainte”, a mai spus cancelarul.

Rezultatul din Mecklenburg-Pomerania Inferioară este cu atât mai important cu cât AfD reușește să își consolideze poziția de principală forță politică în mai multe regiuni din fostul RDG, în timp ce partidele tradiționale, inclusiv CDU, pierd teren.