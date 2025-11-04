Un român a murit după prăbușirea unui turn în centrul Romei. Președintele Nicușor Dan transmite condoleanțe familiei

Președintele Nicușor Dan a transmis condoleanțe familiei românului care a murit în Italia, după prăbușirea unui turn din centrul Romei, unde acesta lucra.

“Am aflat cu profundă tristețe vestea că românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma s-a stins azi-noapte la spital. Transmit condoleanțe familiei și celor apropiați. Gândurile mele se îndreaptă și către toți românii care muncesc departe de casă, cu dăruire și sacrificiu. Apreciez efortul impresionant al echipelor de salvare italiene, care au încercat, timp de peste 11 ore, să-i salveze viața. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să aducă alinare familiei îndurerate”, a scris Nicușor Dan, pe Facebook.

Un muncitor român a fost rănit ușor după ce o clădire în reabilitare din centrul Romei s-a prăbușit, luni, iar un altul a fost prins sub dărâmături și urma să fie extras din zonă, a informat, luni, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Autoritățile italiene prezente la fața locului au informat că un muncitor, cetățean român, a fost rănit ușor, fiind transportat la spital pentru evaluarea stării de sănătate. În prezent, acesta se află în afara oricărui pericol.

Un al doilea cetățean român a fost afectat de prăbușirea parțială a clădirii în care lucra și, ulterior, a decedat la spital.

Torre dei Conti, cu o înălțime de 29 de metri, se află pe Via dei Fori Imperiali, ampla arteră care leagă Piazza Venezia de Colosseum.

Edificiul nu a mai fost utilizat din 2006, dar se afla în renovare în cadrul unui proiect de restaurare de patru ani, care urma să fie finalizat anul viitor, potrivit autorităților orașului, relatează Agerpres.

Înregistrările postate pe rețelele de socializare surprind nori de praf ieșind pe ferestrele turnului și zgomotul prăbușirii zidăriei.

Din cauza lucrărilor de restaurare, zona din jurul turnului fusese închisă pentru pietoni.

Torre dei Conti a fost ridicat la începutul secolului al XIII-lea de Papa Inocențiu al III-lea pentru familia sa.