Un sediu al Parlamentului European din Bruxelles, redenumit în memoria lui David Sassoli: “Viziunea sa asupra unei Europe capabile să arate calea rămâne busola noastră”

Unul dintre sediile Parlamentului European din Bruxelles a fost redenumit oficial în memoria fostului președinte al instituției, David Sassoli, în cadrul unei ceremonii desfășurate marți pe Esplanada Solidarność 1980.

Ceremonia a avut loc între clădirea Zweig și imobilul care poartă de acum numele lui Sassoli și a inclus un discurs al președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, intervenții ale altor oficiali și dezvelirea unei plăci comemorative.

Decizia de a redenumi clădirea Treves după David Sassoli a fost luată la 9 februarie 2026 de Biroul Parlamentului European, format din președinte, vicepreședinți și chestori, pentru a onora memoria și moștenirea fostului președinte.

Jurnalist și politician italian, David Sassoli a fost ales președinte al Parlamentului European la 3 iulie 2019, succedându-i lui Antonio Tajani. A deținut funcția până la moartea sa, la 11 ianuarie 2022, la vârsta de 65 de ani.

Într-unul dintre discursurile sale, Sassoli afirma că „Uniunea Europeană nu este un accident al istoriei (…). Noi nu suntem un accident al istoriei, ci copiii și nepoții celor care au reușit să găsească antidotul la acea degenerare naționalistă care ne-a otrăvit istoria”.

„Pentru David. Pentru Europa în care a crezut. Clădirea Parlamentului European din Bruxelles care îi va purta numele ne va aminti de exemplul său și de valorile care i-au fost atât de dragi”, a scris, pe X, succesoarea lui Sassoli în funcția de președinte al Parlamentului European, Roberta Metsola.

„Iar viziunea sa asupra unei Europe a speranței, capabilă să inoveze, să protejeze și să arate calea, rămâne busola noastră”, a transmis președinta Parlamentului European.