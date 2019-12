Un sfert de milion de persoane au fost strămutate din nord-vestul Siriei, în decembrie, pe fondul bombardamentelor forțelor ruse și siriene

Una dintre cele mai bogate țări din lume implementează „Agenda fericirii” sub coordonarea Ministerului Fericirii și Bunăstării

Up Next

În ciuda armistițiului de încetare a focului negociat în august de Turcia și Rusia, a cărei campanie militară în sprijinul lui Bashar al-Assad a transformat cursul războiului civil izbucnit în urmă cu 8 ani în favoarea președintelui sirian, lupta a continuat sporadic sub motivul recăpătării controlului regiunii de la luptătorii rebeli și jihadisti.

Continue Reading

Advertisement