Un sfert din România se află la risc de sărăcie și excluziune socială. Bulgaria și Grecia, în aceeași situație

România se situează pe locul trei în Uniunea Europeană în ceea ce privește riscul de sărăcie sau excluziune socială, cu o rată de 27,4%, potrivit datelor publicate de Comitetul Economic și Social European. Astfel, înregistrăm o performanță de aproape de trei ori mai mare decât Cehia (11,5%), șe semnificativ mai mare decât media europeană de 20,9%.

Pentru România, această cifră înseamnă că aproape unul din patru români se confruntă cu riscul de a fi exclus din viața economică și socială a țării. Situația din țara noastră ne plasează alături de Bulgaria (29%) și Grecia (27,5%).

Deși odată cu apartența țării noastre la proiectul european, a înregistrat creșteri economice notabile, nu toate categoriile sociale au beneficiat în mod egal, continuând să persiste inegalități semnificative în mediul rural, în rândul persoanelor vârstnice sau al comunităților vulnerabile.

Această realitate arată urgența unor politici sociale coordonate la nivel european. Așa cum subliniază Séamus Boland, Președintele Comitetului Economic și Social European, „astăzi, cu peste 93 de milioane de persoane expuse riscului de sărăcie și excluziune socială în UE, inclusiv aproape unul din patru copii, Strategia anti-sărăcie a UE era așteptată de mult prea mult timp”.

