Un sfert dintre fondurile gestionate de BEI sunt dedicate orașelor, cu scopul de a le transforma „în spații locuibile”, spune Nadia Calvino

Președinta Băncii Europene de Investiții (BEI), Nadia Calvino, a declarat miercuri că 25% dintre fondurile gestionate de instituție sunt direcționate către orașe, cu obiectivul de a le transforma „în spații locuibile, în care ideile, oportunitățile și aspirațiile oamenilor pot înflori”, transmite EFE, potrivit Agerpres.

„Majoritatea populației locuiește în orașe și tot mai mulți oameni vor locui în ele, deoarece sunt locuri unde apar provocări, dar și oportunități”, a subliniat Nadia Calvino, la un forum organizat în capitala Spaniei.

În acest sens, Nadia Calvino a subliniat că BEI nu oferă doar fonduri, ci și expertiză, ceva „foarte important”.

„Putem spune unui oraș ce funcționează și ce nu”, a susținut președinta BEI, adăugând că instituția „mobilizează investițiile, atrage alți investitori și face proiectele viabile și sustenabile”.

Calvino a dat drept exemplu două proiecte finanțate de BEI în orașe europene: unul la Lisabona, unde au fost construite tuneluri pentru a-l proteja de inundații; și un altul la Berlin, unde va fi semnat în această săptămână un acord axat pe construirea de locuințe accesibile.

Proiectele BEI se derulează în principal în orașe europene, dar instituția a finanțat și proiecte de construcție de metrou în India, proiecte de apă potabilă în Africa și proiecte de conectivitate în orașe din America Latină.

Calvino a subliniat că obiectivul este de a aduce experiența europeană în restul lumii, pentru a aplica ceea ce s-a învățat în alte orașe globale.

În ceea ce privește rata de neplată, Calvino a clarificat că în cazul BEI aceasta este „extrem de scăzută, sub un procent”, deoarece instituția selectează „cu atenție” proiectele pe care le finanțează. În plus, „asistența tehnică este esențială pentru a se asigura că proiectele sunt viabile și se poate rambursa finanțarea”, a concluzionat Calvino.

Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) este componenta de finanțare a Uniunii Europene, deținută de cele 27 de state membre, și una dintre cele mai mari bănci multilaterale de dezvoltare din lume. În 2025, Grupul BEI a încheiat contracte noi de finanțare și consultanță în valoare de 100 miliarde euro pentru peste 870 de proiecte cu impact puternic în jurul a opt priorități principale care susțin obiectivele politicilor UE: acțiunile climatice și de mediu, digitalizarea și inovarea tehnologică, securitatea și apărarea, coeziunea teritorială, agricultura și bioeconomia, infrastructura socială, parteneriate globale puternice și uniunea economiilor și investițiilor.