“Un singur Viktor se poate gândi cum să-și crească burta în loc de armată pentru a opri Rusia”: Momente anti-Orban la Conferința de la München, cu liderul opoziției maghiare primit de Merz și Tusk

Corespondență din München

Conferința de Securitate de la München este scena unor poziționări împotriva premierului maghiar Viktor Orban, aflat în pregătiri electorale pentru a securiza un nou mandat care să îl țină la putere pentru încă patru ani, context în care așteaptă vizita secretarului de stat american Marco Rubio la Budapesta.

Premierul maghiar, aflat la putere din 2010, după un prim mandat între 1998 și 2002, candidează pentru un nou mandat care i-ar asigura o longevitate neîntreruptă de douăzeci de ani la putere în Ungaria și de 24 de ani în total.

Absent de la Conferința de Securitate, Orban a susținut sâmbătă un discurs în fața susținătorilor săi, clamând că pericolul real cu care se confruntă Ungaria nu este Rusia, ci Uniunea Europeană.

La doar opt săptămâni de la scrutinul din 12 aprilie, Orbán și partidul său, Fidesz, se confruntă cu cea mai serioasă provocare de la preluarea puterii de către liderul populist de dreapta în 2010.

Majoritatea sondajelor independente arată că Fidesz rămâne în urma partidului de centru-dreapta Tisza și a liderului său, Péter Magyar, chiar dacă Orbán a făcut campanie pe premisa nefondată că UE ar trimite ungurii la moarte în Ucraina vecină dacă partidul său pierde.

Pe măsură ce partidul său naționalist intensifică o campanie anti-UE înainte de alegerile naționale, Magyar s-a aflat la Conferința de la München, unde s-a întâlnit cu premierul polonez Donald Tusk și cu cancelarul german Friedrich Merz.

“Unii au vrut să transforme Varșovia în Budapesta. Astăzi, Budapesta vrea să fie ca Varșovia”, a scris Tusk, pe Facebook într-o aluzie la fosta putere conservatoare și naționalistă din Polonia.

O poziție clară anti-Orban a avut președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care este acuzat de puterea de la Budapesta că interferează cu alegerile din Ungaria.

Într-un atac indirect la adresa premierului maghiar în timpul discursului său de la Conferința de Securitate de la München, președintele ucrainean a spus că „chiar și un singur Viktor poate să se gândească cum să-și crească burta, nu cum să-și crească armata pentru a opri tancurile rusești să revină pe străzile Budapestei”.

În acest răstimp, premierul maghiar așteaptă vizita secretarului de stat al SUA Marco Rubio. Șeful diplomației americane se va deplasa la Budapesta după discursul său de la München și după o vizită la Bratislava.

Potrivit Departamentului de Stat, vizita la Budapesta va include discuții cu oficiali de rang înalt ai Ungariei, având ca obiectiv consolidarea intereselor bilaterale și regionale comune. Potrivit diplomației americane, agenda va viza inclusiv angajamentul pentru procesele de pace destinate soluționării conflictelor globale, precum și aprofundarea parteneriatului energetic dintre Statele Unite și Ungaria.

Însă, președintele american Donald Trump și-a declarat susținerea pentru premierul Ungariei, Viktor Orbán, pe care îl descrie drept „un lider cu adevărat puternic și influent”, anunțând că îi acordă din nou „susținerea completă și totală” pentru realegerea în funcția de prim-ministru, în timp ce strategia de securitate a SUA are ca prioritate “cultivarea rezistenței” în statele UE “față de traiectoria actuală a Europei”