Un soldat francez a murit într-un atac cu drone asupra unei baze din nordul Irakului, anunță Macron: „Războiul din Iran nu poate justifica astfel de atacuri”

Un militar francez a fost ucis, iar alți câțiva au fost răniți într-un atac cu drone asupra unui exercițiu de instruire antiteroristă în nordul Irakului, a anunțat vineri dimineață președintele Franței, Emmanuel Macron, scrie Politico Europe.

„Adjutantul-şef Arnaud Frion din cadrul celui de-al 7-lea batalion de vânători alpini din Varces a murit pentru Franța în timpul unui atac în regiunea Erbil din Irak”, a scris acron pe platforma X, confirmând prima victimă franceză a războiului din Orientul Mijlociu, început odată cu loviturile lansate de SUA și Israel asupra Iranului luna trecută.

Președintele francez a calificat atacul drept „inacceptabil”, adăugând că soldații se aflau în Irak în cadrul unei operațiuni în curs de desfășurare împotriva Statului Islamic.

„Acest atac împotriva forțelor noastre angajate în lupta împotriva Daesh din 2015 este inacceptabil. Prezența lor în Irak se înscrie în cadrul strict al luptei împotriva terorismului. Războiul din Iran nu poate justifica astfel de atacuri”, a afirmat acesta.

L’adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d’une attaque dans la région d’Erbil en Irak.



À sa famille, à ses frères d’armes, je veux dire toute l’affection et la solidarité de la Nation.



Plusieurs de nos militaires… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 13, 2026

Comandamentul militar francez a declarat anterior că șase soldați implicați în instruirea antiteroristă în Irak au fost răniți într-un atac cu drone în regiunea Erbil din Kurdistan și au fost transportați pentru îngrijiri medicale. Nu a furnizat detalii despre originea dronei.

O bază italiană din Erbil a fost ținta unui atac cu drone joi, dar nu au fost raportate victime în urma acelui atac.

SUA și Israelul au declanșat atacuri aeriene coordonate asupra Iranului pe 28 februarie, omorându-l pe liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

Teheranul a răspuns lovind Israelul și statele din Golf care găzduiesc instalații militare americane, oprind efectiv transporturile de petrol și gaze prin Strâmtoarea Ormuz, pe unde trecea aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat din lume.

Atacurile iraniene cu drone și rachete au continuat să se intensifice, rapoartele indicând că Teheranul a lansat în mod repetat rachete încărcate cu muniții cu dispersie asupra Israelului.