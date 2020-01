Un start-up din Cluj-Napoca în domeniul neuroștiinței va primi un grant de 150.000 de euro din partea Comisiei Europene

Simona Halep, jucătoarea română de tenis, deținătoare a două trofee de Grand Slam, vine în ajutorul victimelor incendiilor de vegetație din Australia.

Aceasta a anunțat pe contul de Twitter că va dona bani de fiecare dată când își va supăra antrenorul, subliniind că în acest fel va strânge ”mulți bani.”

“Ei bine, băieţi, ştiţi că iubesc Australia, dar în acelaşi timp ştiţi că nu reuşesc prea mulţi aşi. Aşa că vreau să ajut, iar provocarea mea este aceasta: de fiecare dată când îl voi enerva pe Darren Cahill, în timpul meciurilor din Australia, voi dona câte 200 de dolari. În acest fel, voi strânge mulţi bani”, a scris Simona într-o postare pe Twitter.

Alţi jucători din întreaga lume au dat curs unui apel făcut de tenismanul australian Nick Kyrgios de a dona câte 200 de dolari australieni de fiecare dată când vor reuşi un as în cursul meciurilor. Însă Halep a precizat că acesta nu este punctul ei forte.

Well guys, you know I love Australia, but you also know I don’t hit too many aces 😜

Sooo I want to help and my pledge is this… every time I give @darren_cahill a hard time in my box during all my matches in Aus, I will donate $200.

This way I will raise a lot more money ❤️🇦🇺

— Simona Halep (@Simona_Halep) January 5, 2020