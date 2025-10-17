U.E.
Un tribunal din Polonia a blocat extrădarea în Germania a ucraineanului suspectat de sabotarea gazoductelor Nord Stream. Donald Tusk: “Cazul este închis”
Un tribunal polonez a blocat vineri extrădarea către Germania a unui cetățean ucrainean suspectat de implicare în atacul asupra gazoductelor Nord Stream din 2022 — o predare despre care premierul Poloniei a declarat că „nu este în interesul țării”, relatează The Guardian.
Bărbatul de 46 de ani, identificat doar ca Volodimir Z., conform regulilor locale de protecție a datelor, a fost arestat lângă Varșovia pe 30 septembrie, în baza unui mandat emis de Germania. Procurorii germani l-au descris drept un scafandru profesionist și susțin că acesta a făcut parte dintr-un grup care ar fi plasat explozibili pe conductele de gaz din apropierea insulei daneze Bornholm, în urmă cu trei ani.
Tribunalul Districtual din Varșovia a respins vineri cererea de extrădare și a dispus eliberarea imediată a acestuia.
Avocatul lui Volodimir Z., Tymoteusz Paprocki, a declarat înaintea audierii că „clientul meu nu își recunoaște vinovăția, nu a comis nicio crimă împotriva Germaniei și nu înțelege de ce aceste acuzații au fost formulate de partea germană”. El a adăugat că va susține, de asemenea, ideea potrivit căreia „niciun ucrainean nu ar trebui acuzat pentru o acțiune îndreptată împotriva Rusiei”.
Premierul polonez Donald Tusk a reacționat la decizia instanței și a precizat că aceasta este una „corectă”, iar cazul este „închis”.
Polish court denied extradition to Germany of a Ukrainian national suspected of blowing up Nord Stream 2 and released him from custody. And rightly so. The case is closed.
— Donald Tusk (@donaldtusk) October 17, 2025
Polonia, ale cărei guverne succesive au avut o poziție puternic anti-rusă, s-a opus în mod constant proiectelor de gazoducte Nord Stream. Premierul Donald Tusk a afirmat că „nu este în interesul Poloniei” să predea suspectul autorităților germane.
Tusk a declarat la începutul lunii că „problema Europei, problema Ucrainei, problema Lituaniei și a Poloniei nu este că Nord Stream 2 a fost aruncat în aer, ci că a fost construit”.
„Singurii care ar trebui să se rușineze și să tacă în privința Nord Stream 2 sunt cei care au decis să-l construiască”, a continuat Tusk.
ROMÂNIA
O Uniune Europeană extinsă va fi un actor geopolitic mai relevant, afirmă Oana Țoiu, reiterând angajamentul României pentru accelerarea extinderii UE către Est și Balcanii de Vest
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat, joi,, la Bruxelles, la sesiunea de lucru „Dincolo de granițe o Uniune Europeană cu 35 de membri”, din cadrul conferinței State of Europe 2025, organizată de think-tank-ul european Friends of Europe, context în care a reiterat angajamentul ferm al României pentru accelerarea dinamicii procesului de extindere, pe ambele sale dimensiuni – Vecinătatea Estică și regiunea Balcanilor de Vest.
Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, la sesiune au mai participat, în calitate de vorbitori principali, președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, și viceprim-ministrul Republicii Moldova pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov.
Ediția din acest an a conferinței State of Europe, desfășurată la împlinirea a 100 de ani de la nașterea fostului președinte al Comisiei Europene Jacques Delors (1925-2023) și dedicată memoriei acestuia, reunește în capitala Regatului Belgiei peste 200 de participanți, inclusiv personalități publice europene, din peste 40 de țări.
Sesiunea de lucru la care a participat ministrul Oana Țoiu a vizat un schimb de idei constructiv și aplicat asupra viitorului politicii de extindere a Uniunii Europene, urmărind explorarea posibilităților în care aceasta ar putea transforma o provocare geopolitică într-o oportunitate pentru aprofundarea integrării, care să permită funcționarea efectivă a Uniunii extinse, cu peste 30 de state membre.
În intervenția sa, ministrul român de externe a reiterat angajamentul ferm al României pentru accelerarea dinamicii procesului de extindere, pe ambele sale dimensiuni – Vecinătatea Estică și regiunea Balcanilor de Vest. Totodată, a evidențiat caracterul meritocratic al procesului și a subliniat importanța asigurării sprijinului opiniei publice pentru extinderea Uniunii, în contextul în care societățile europene se confruntă cu un război hibrid intens, alimentat de campanii de dezinformare și ingerințe externe.
Ministrul afacerilor externe a menționat faptul că o Uniune extinsă va fi un actor geopolitic mai relevant în plan extern și o construcție mai sigură, mai reziliență și mai bine adaptată provocărilor viitorului în plan intern.
Cu trimitere la Republica Moldova, ministrul Oana Țoiu a evidențiat faptul că rezultatul alegerilor parlamentare desfășurate la 28 septembrie a.c. a reflectat alegerea pro-europeană fermă a cetățenilor și încrederea că viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană. Demnitarul român a felicitat Republica Moldova și Muntenegru pentru progresele semnificative obținute în pregătirea pentru aderare, precum și pentru pașii realizați în procesul de integrare graduală, cele două țări devenind recent parte a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA).
În context, a transmis celor două țări, care reprezintă, simbolic, cele două dimensiuni geografice pe care avansează în prezent procesul de extindere, deschiderea și disponibilitatea României de a continua să furnizeze expertiza de care dispune în domeniul integrării europene.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană primește cu rezerve perspectiva unei întâlniri Trump–Putin la Budapesta: Doar dacă ar contribui la „avansarea procesului de pace” în Ucraina
Comisia Europeană a reacționat, vineri, cu rezerve la posibilitatea unui summit între președinții Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta, dar a subliniat că o astfel de întâlnire ar fi binevenită doar dacă ar contribui la „avansarea procesului de pace” în Ucraina, informează AFP, preluat de Agerpres.
Bruxellesul a precizat că, în prezent, activele președintelui rus și ale ministrului său de externe, Serghei Lavrov, sunt înghețate în Uniunea Europeană, dar că nu există o interdicție specifică care să le împiedice călătoriile pe teritoriul blocului comunitar. Oficialii UE au remarcat însă complexitatea diplomatică a unei întâlniri între doi lideri care se află în centrul unor tensiuni majore.
„Orice reuniune care face să avanseze procesul vizând instaurarea unei păci juste și durabile în Ucraina este binevenită”, a declarat Olof Gill, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.
Citiți și “Suntem pregătiți”: Viktor Orbán salută întâlnirea planificată Trump–Putin la Budapesta
Referindu-se la realitățile diplomatice și la formatele imperfecte în care pot avea loc astfel de discuții, Gill a subliniat: „Trăim în lumea reală”. El a completat: „Reuniunile nu se desfășoară întotdeauna în ordinea și formatul pe care le-am dori, dar dacă ele ne apropie de o pace justă și durabilă pentru Ucraina, atunci trebuie să le primim favorabil.”
Declarațiile vin pe fondul presiunilor și al îngrijorărilor privind consecințele unui eventual contact direct între Washington și Kremlin, mai ales în contextul în care Vladimir Putin este vizat de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională pentru deportarea ilegală a mii de copii ucraineni în Rusia. Această realitate juridică adaugă un strat suplimentar de sensibilitate în evaluarea eventualei întâlniri.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Victor Negrescu, discurs la Congresul PES: Social-democrația, cea mai puternică forță a progresului social și adevărata alternativă la austeritatea dreptei și extremism
Prezent la Congresul Socialiștilor Europeni (PES) de la Amsterdam, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a reiterat sprijinul social-democraților pentru o „Europă care lucrează pentru toți”, în contextul în care europenii se „confruntă cu costuri tot mai mari, inegalități, insecuritate și frica de viitor”.
„Dar noi, social-democrații Europei, avem un răspuns clar: speranță prin acțiune. Suntem pregătiți să apărăm ceea ce este esențial, modelul nostru social, drepturile noastre, democrația noastră, și să schimbăm ceea ce trebuie îmbunătățit. (…) Ne luptăm pentru o Europă care lucrează pentru toți, pentru cei care cred că solidaritatea este adevărata noastră forță. Pentru că Europa nu este doar o piață, ci o comunitate de valori și de scopuri comune”, a punctat europarlamentarul român.
De asemenea, în discursul său, Victor Negrescu a arătat că acest Congres este momentul de a arăta că „social-democrația rămâne cea mai puternică forță a progresului social și adevărata alternativă la austeritatea dreptei și extremism.”
Potrivit acestuia, misiunea Partidului Socialiștilor Europeni este una clară: o Europă mai echitabilă și mai democratică, locuri de muncă de calitate, acces la locuințe și servicii medicale accesibile, energie durabilă produsă în Europa și o Uniune care apără pacea și drepturile omului.
„Împreună trebuie să transformăm nemulțumirea în determinare și să construim o Europă a încrederii, echității și speranței”, a conchis Victor Negrescu.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
O Uniune Europeană extinsă va fi un actor geopolitic mai relevant, afirmă Oana Țoiu, reiterând angajamentul României pentru accelerarea extinderii UE către Est și Balcanii de Vest
Un tribunal din Polonia a blocat extrădarea în Germania a ucraineanului suspectat de sabotarea gazoductelor Nord Stream. Donald Tusk: “Cazul este închis”
Comisia Europeană clarifică: Putin nu are “interdicție de călătorie” în UE. Spațiul aerian al UE este închis avioanelor rusești, iar statele membre pot decide individual să-i acorde derogare de survol
Comisia Europeană primește cu rezerve perspectiva unei întâlniri Trump–Putin la Budapesta: Doar dacă ar contribui la „avansarea procesului de pace” în Ucraina
Victor Negrescu, discurs la Congresul PES: Social-democrația, cea mai puternică forță a progresului social și adevărata alternativă la austeritatea dreptei și extremism
Planul UE de a impune sancțiuni Israelului a fost pus în așteptare, după ce mai multe state membre au considerat că o astfel de măsură nu mai este necesară (Politico)
Mai multe ambasade occidentale și reprezentanții instituțiilor internaționale din România își reafirmă „angajamentul ferm și neclintit” pentru prevenirea tuturor formelor de violență bazată pe gen
Comisia Europeană lansează un sondaj online dedicat copiilor și tinerilor din UE pentru consolidarea Garanției europene pentru copii
Consiliul UE cere consolidarea rolului martorilor în prevenirea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice: „Fiecare dintre noi are un rol de jucat
FMI cere țărilor să mențină comerțul ca motor al creșterii economiei mondiale, în pofida noilor taxe vamale americane
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Trending
- ENERGIE1 week ago
PPC Energie susține o nouă ediție a festivalului Spotlight din București
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Ursula von der Leyen, salvată de familiile politice pro-europene: Parlamentul European a respins două noi moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Comisia Europeană a deschis trei proceduri de infringement împotriva României în domeniile transport, stabilitate financiară și siguranță alimentară
- ENERGIE2 days ago
Legea prosumatorilor, adoptată în Camera Deputaților. Deputatul Sebastian Burduja: Prosumatorii sunt, probabil, cei mai mari investitori în energie din ultimii 5 ani
- U.E.1 week ago
România, dată ca exemplu de bună practică în solicitarea comercianților din Grecia ca Guvernul elen să instituie o taxă de 7 euro pentru coletele din afara UE