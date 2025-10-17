Un tribunal din Polonia a blocat extrădarea în Germania a ucraineanului suspectat de sabotarea gazoductelor Nord Stream. Donald Tusk: “Cazul este închis”

Un tribunal polonez a blocat vineri extrădarea către Germania a unui cetățean ucrainean suspectat de implicare în atacul asupra gazoductelor Nord Stream din 2022 — o predare despre care premierul Poloniei a declarat că „nu este în interesul țării”, relatează The Guardian.

Bărbatul de 46 de ani, identificat doar ca Volodimir Z., conform regulilor locale de protecție a datelor, a fost arestat lângă Varșovia pe 30 septembrie, în baza unui mandat emis de Germania. Procurorii germani l-au descris drept un scafandru profesionist și susțin că acesta a făcut parte dintr-un grup care ar fi plasat explozibili pe conductele de gaz din apropierea insulei daneze Bornholm, în urmă cu trei ani.

Tribunalul Districtual din Varșovia a respins vineri cererea de extrădare și a dispus eliberarea imediată a acestuia.

Avocatul lui Volodimir Z., Tymoteusz Paprocki, a declarat înaintea audierii că „clientul meu nu își recunoaște vinovăția, nu a comis nicio crimă împotriva Germaniei și nu înțelege de ce aceste acuzații au fost formulate de partea germană”. El a adăugat că va susține, de asemenea, ideea potrivit căreia „niciun ucrainean nu ar trebui acuzat pentru o acțiune îndreptată împotriva Rusiei”.

Premierul polonez Donald Tusk a reacționat la decizia instanței și a precizat că aceasta este una „corectă”, iar cazul este „închis”.

Polish court denied extradition to Germany of a Ukrainian national suspected of blowing up Nord Stream 2 and released him from custody. And rightly so. The case is closed. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 17, 2025

Polonia, ale cărei guverne succesive au avut o poziție puternic anti-rusă, s-a opus în mod constant proiectelor de gazoducte Nord Stream. Premierul Donald Tusk a afirmat că „nu este în interesul Poloniei” să predea suspectul autorităților germane.

Tusk a declarat la începutul lunii că „problema Europei, problema Ucrainei, problema Lituaniei și a Poloniei nu este că Nord Stream 2 a fost aruncat în aer, ci că a fost construit”.

„Singurii care ar trebui să se rușineze și să tacă în privința Nord Stream 2 sunt cei care au decis să-l construiască”, a continuat Tusk.