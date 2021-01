Una dintre rezoluțiile pentru noul an ale eurodeputatului Dragoș Pîslaru este întărirea dialogului cu cetățenii

„Una dintre rezoluțiile pe care le am pentru noul an este să întăresc și mai mult dialogul cu toți cetățenii și mai ales cu voi, cei care mă urmăriți. Urmează o perioadă încărcată, dar voi face tot ce ține de mine să vă țin la curent cu ce se întâmplă în Parlamentul European și nu numai”, scrie Dragoș Pîslaru.

În acest sens, el anunță o săptămână de lucru „plină” în Parlamentul European, după cum urmează:

– în reuniunea de azi, din ECON-BUDG, se va supune la vot acordul pe care l-am obținut pe Mecanismul de Redresare și Reziliență și pe Instrumentul de Asistență Tehnică și pe InvestEU.

– în reuniunea ECON, se vor vota câteva regulamente care au fost actualizate la noul context al pandemiei.

– marți va avea o întâlnire cu Céline Gauer, directoarea DG RECOVER, taskforce-ul creat de Comisie pentru a monitoriza relansarea economică a Uniunii Europene și în special modul de implementare a RRF. Aici eurodeputatul va discuta despre cum punem în practică acordul pe care l-a negociat cu celelalte instituții înainte de vacanța de iarnă.

– miercuri, toți coordonatorii Renew se vor reuni și vor avea o discuție cu reprezentanții Președinției Portugheze, care a preluat președinția Consiliului UE de la 1 ianuarie, pentru a afla prioritățile pe următoarele 6 luni.

– joi va avea loc o reuniune ITRE. Cel mai important element este faptul că se votează crearea European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre and the Network of National Coordination Centres, cu sediul la București.