Unde se afla și cum a reacționat Ursula von der Leyen când i s-a propus să devină prima femeie președinte al Comisiei Europene: ”A fost un sentiment că mă întorc acasă. Toată viața m-am simțit înrădăcinată în ideea europeană”

Preşedintele la final de mandat al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a îndemnat-o vineri pe succesoarea sa în funcţie, Ursula von der Leyen, să aibă grijă de Europa.

”Îi voi spune că trebuie să aibă grijă de Europa. Europa are nevoie să i se poarte de grijă”, a declarat Juncker vineri presei în ultima sa apariţie la sediul Comisiei Europene înainte de a preda ştafeta oficial duminică, relatează Agerpres.

Time to say goodbye!

President @JunckerEU is in the press room today, for the very last time as the head of the European Commission.#TeamJunckerEU bids farewell to all of you.

Thank you, Mr President. 🇪🇺 https://t.co/vR9Rg1nGg9

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) November 29, 2019