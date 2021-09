UNGA: Președinta Comisiei Europene le-a cerut liderilor lumii să-și sporească cu cel puțin 100 mld. de dolari contribuțiile pentru tranziția climatică

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut luni, 20 septembrie, apel la liderii mondiali să intensifice finanțarea pentru climă pentru a sprijini țările cele mai vulnerabile în această tranziție, cu cel puțin 100 de miliarde de dolari.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a participat la masa rotundă informală a liderilor privind acțiunea pentru climă, alături de președintele Consiliului European, Charles Michel. Masa rotundă, organizată în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite, a fost o oportunitate de a solicita mai multe acțiuni la nivel mondial și de a aborda lacunele în acțiunile urgente privind atenuarea schimbărilor climatice, finanțarea și adaptarea la schimbările climatice.

„Trebuie să creștem finanțarea pentru climă pentru a sprijini cele mai vulnerabile state în tranziția ecologică cu cel puțin 100 miliarde de dolari. Echipa Europa contribuie cu mai mult de 25 miliarde de dolari pe an. Și vom face mai mult. Toate economiile mari trebuie să-și crească contribuția”, a spus Ursula von der Leyen, potrivit unei postări pe Twitter.

We need to step up climate finance to support the most vulnerable countries in the transition, with at least $100 billion.#TeamEurope is doing its part with more than $25 billion a year. More to come.

All major economies now need to step up their contribution #UNGA pic.twitter.com/Sxfz9jJGWq

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 20, 2021