Ungaria acceptă o penalitate de la UE pentru proasta gestionare a fondurilor europene care ar putea ajunge la 1,5 miliarde de euro în finanțări

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a reprezentat, marți, Alianța Nord-Atlantică la o reuniune cu miniștrii Apărării din țările membre ale Uniunii Europene, în care a fost discutată tema cooperării UE-NATO și evoluția pregătirilor pentru reuniunea liderilor NATO de la Londra, cu prilejul aniversării a 70 de ani de la înființarea Alianței.

Potrivit unui comunicat al Consiliului UE remis CaleaEuropeană.ro, miniștrii Apărării și secretarul general adjunct al NATO au discutat despre dialogul politic UE-NATO, organizarea de exerciții coordonate și simultane și despre mobilitatea militară.

”Miniștrii Apărării au reafirmat puternica legătură transatlantică și angajamentul continuu al ambelor organizații de a lucra împreună. Secretarul general adjunct Mircea Geoană le-a prezentat miniștrilor europeni stadiul pregătirilor pentru următoarea reuniune a liderilor NATO, care va avea loc la Londra, în perioada 3-4 decembrie”, arată sursa citată.

“Onorat să-l reprezint pe secretarul general Jens Stoltenberg la primul meu Consiliu Afaceri Externe al UE în formatul miniștrilor Apărării. NATO și UE sunt două părți ale aceleiași monede. În calitate de secretar general adjunct al NATO sunt angajat să ținem parteneriatul nostru strategic crucial pe o cale pozitivă”, a scris și Geoană, pe contul său de Twitter.

Honored to represent SG @jensstoltenberg at my first EU Foreign Affairs in MoD format. #NATO and the #EU are the two sides of the same coin.

As NATO #DSG, I am committed to keeping our crucial strategic #partnership on a positive track! @EUCouncil https://t.co/1ZZOIXIWf9

— Mircea Geoana (@Mircea_Geoana) November 12, 2019