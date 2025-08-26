Ungaria acuză Bruxelles-ul de complicitate cu Ucraina pentru lipsa de reacție la atacurile asupra oleoductului Drujba: Comisia Ursulei von der Leyen nu reprezintă interesele UE

Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a criticat marți Comisia Europeană pentru tăcerea sa în legătură cu atacurile Ucrainei asupra conductei de petrol Drujba, considerată vitală pentru aprovizionarea energetică a Ungariei și Slovaciei, transmite MTI, preluat de Agerpres.

„Comisia Europeană se împușcă singură în picior când rămâne tăcută, într-un mod complice și vinovat, în timp ce Ucraina atacă infrastructura energetică în direcția Ungariei și Slovaciei. Comisia Europeană este acum comisia ucraineană, pentru că această comisie a Ursulei von der Leyen nu reprezintă interesele Uniunii Europene, ce să mai vorbim de interesele statelor membre”, a declarat Szijjártó în cadrul podcastului „Ora de luptă”, citat de agenția ungară MTI.

Oficialul de la Budapesta a susținut că președintele ucrainean Volodimir Zelenski „a amenințat pe față, crud și fără rușine” Ungaria, lăsând să se înțeleagă că atacurile asupra conductei vor continua dacă guvernul ungar nu adoptă o poziție pro-Kiev. „Este clar că există o complicitate între Ucraina și opoziția din Ungaria”, a adăugat ministrul, calificând declarația lui Zelenski drept „revoltătoare” și „trist” faptul că aceasta ar fi fost aplaudată de opoziție și de „media dolarului”.

Citiți și

Schimb dur de replici pe tema securității energetice între Ucraina și Ungaria: Szijjártó îl acuză pe Zelenski de intimidare, iar Sybiha sugerează Budapestei să devină independentă de Rusia

Ungaria acuză Ucraina de perturbarea aprovizionării cu petrol rusesc prin conducta Drujba, dar Kievul îi răspunde să-și trimită plângerile la Moscova

Ungaria importă petrol atât prin conducta Drujba din Rusia, cât și prin conducta Adria din Croația, însă cea din urmă are o capacitate „insuficientă”, a subliniat Szijjártó. „Perturbările funcționării conductei Drujba fac ca aprovizionarea Ungariei și Slovaciei să fie fizic imposibilă”, a explicat el.

Ministrul a avertizat că atacurile nu afectează Rusia, ci statele vecine dependente de resurse. „Aprovizionarea energetică nu este o chestiune politică sau ideologică. Bombardamentele și atacurile cu rachetă asupra conductei Drujba nu le fac rău Rusiei, ci ungurilor și slovacilor”, a afirmat Szijjártó.

În plus, șeful diplomației ungare a reproșat Croației că refuză să coopereze în extinderea capacității conductei Adria și că, în schimb, majorează comisioanele de tranzit. „Precedentul ministru al energiei din Croația mi-a spus în față că atât timp cât există diferite dispute între Ungaria și Croația pe frontul energetic nu sunt dispuși să ne ajute în această chestiune. Iată ce s-a ales solidaritatea europeană, iată ce s-a ales de modul în care diversificarea ar trebui să funcționeze.”

Szijjártó a subliniat totodată că Budapesta furnizează o parte importantă din electricitatea importată de Ucraina. „Ungaria furnizează 30-40% din importurile de electricitate ale Ucrainei, așa că guvernul de la Budapesta ar putea face lucrurile dificile, dar nu dorim să le facem rău ucrainenilor sau familiilor. Suntem mai buni decât atât”, a spus el.

„Ar fi bine ca ucrainenii să-și amintească acest lucru când decid dacă să adopte planuri privind bombardarea, sau nu, a conductei Drujba”, a avertizat ministrul ungar de externe.