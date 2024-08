Ungaria acuză din nou UE de întreruperea livrărilor de petrol din Rusia

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj de încurajare pentru poporul ucrainean cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei. De asemenea, Roberta Metsola menționează că UE și Ucraina își consolidează „calea către un viitor european comun”.

„Europa va fi întotdeauna alături de Ucraina, deoarece Ucraina este Europa. Libertatea voastră este libertatea noastră. Securitatea voastră este securitatea noastră. Iar acum, vă îndreptați cu o viteză incredibilă spre aderarea la Uniunea Europeană. Am fost alături de dumneavoastră încă din prima zi. Și vom continua să facem acest lucru, atâta timp cât va fi nevoie”, a transmis Ursula von der Leyen.

Europe will always be at Ukraine’s side, because Ukraine is Europe.

Your freedom is our freedom.

Your security is our security.

We’ve been standing with you since day one. And we’ll continue to do so, for as long as it takes.

I’m wishing our friends a proud Independence Day. pic.twitter.com/scAPsxL8fv

