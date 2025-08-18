Ungaria acuză Ucraina de perturbarea aprovizionării cu petrol rusesc prin conducta Drujba, dar Kievul îi răspunde să-și trimită plângerile la Moscova

Guvernul ungar și-a exprimat luni „indignarea” față de recentele atacuri atribuite armatei ucrainene asupra conductei petroliere Drujba, care au perturbat tranzitul de țiței rusesc către Europa Centrală. În replică, Kievul a transmis că Budapesta ar trebui să reclame direct Moscovei, relatează EFE și Reuters, preluat de Agerpres.

„Este inacceptabil și scandalos faptul că Ucraina a atacat din nou în Rusia conducta petrolieră care ajunge în Ungaria, perturbând aprovizionarea cu petrol a țării noastre”, a scris ministrul ungar de externe Péter Szijjártó pe Facebook.

Șeful diplomației ungare a precizat că viceministrul rus al energiei, Pavel Sorokin, i-a confirmat într-o convorbire telefonică faptul că tehnicienii lucrează la repararea unui transformator esențial pentru funcționarea conductei, aflată în prezent în afara uzului după atacurile cu drone. „Ministrul adjunct rus nu a putut prezice când va fi reluată aprovizionarea”, a adăugat Szijjártó, fără a oferi detalii despre locul exact al loviturii.

Pe fondul acestei situații, oficialul ungar a acuzat Comisia Europeană și guvernul ucrainean că încearcă să implice Budapesta în conflict:

„Bruxellesul și Kievul încearcă să implice Ungaria în războiul din Ucraina de trei ani și jumătate, iar atacurile ucrainene din ce în ce mai frecvente asupra securității noastre energetice au și acest obiectiv. Să fim încă o dată clari: acesta nu este războiul nostru, nu avem nicio legătură cu el, vrem să rămânem în afara lui”, a afirmat Szijjártó.

Ungaria și Slovacia beneficiază de o derogare de la embargoul impus de UE asupra țițeiului rusesc, ambele state depinzând în mare măsură de livrările prin conducta Drujba. Potrivit EFE, Ungaria importă 65% din petrol și 85% din gaze din Rusia.

Premierul Viktor Orbán este considerat liderul european cel mai apropiat de președintele rus Vladimir Putin. Relațiile cu Ucraina rămân tensionate, Budapesta acuzând restricții asupra minorităților etnice, iar Kievul reproșând Ungariei că promovează interesele rusești.

În ultimele săptămâni, Budapesta a denunțat mai multe atacuri asupra infrastructurii de tranzit energetic. De această dată, Szijjártó și-a încheiat mesajul avertizând că ar putea tăia furnizarea de electricitate către Ucraina: „În sfârșit, vreau să le reamintesc politicienilor ucraineni: energia electrică din Ungaria joacă un rol fundamental în furnizarea de energie către Ucraina.”

Replica Kievului nu a întârziat. Ministrul de externe ucrainean, Andrii Sybiha, a declarat luni că Ungaria „poate trimite acum plângeri” la Moscova, nu la Kiev.

Sybiha nu a confirmat și nici nu a infirmat acuzațiile Budapestei, dar a atras atenția: „Rusia, nu Ucraina, este cea care a început acest război și refuză să-i pună capăt. Ungariei i s-a spus de ani de zile că Moscova este un partener pe care nu te poți bizui. În ciuda acestui fapt, Ungaria a depus toate eforturile pentru a-și menține dependența de Rusia”, a subliniat oficialul ucrainean.