Ungaria acuză Ucraina de perturbarea aprovizionării cu petrol rusesc prin conducta Drujba, dar Kievul îi răspunde să-și trimită plângerile la Moscova
Guvernul ungar și-a exprimat luni „indignarea” față de recentele atacuri atribuite armatei ucrainene asupra conductei petroliere Drujba, care au perturbat tranzitul de țiței rusesc către Europa Centrală. În replică, Kievul a transmis că Budapesta ar trebui să reclame direct Moscovei, relatează EFE și Reuters, preluat de Agerpres.
„Este inacceptabil și scandalos faptul că Ucraina a atacat din nou în Rusia conducta petrolieră care ajunge în Ungaria, perturbând aprovizionarea cu petrol a țării noastre”, a scris ministrul ungar de externe Péter Szijjártó pe Facebook.
Șeful diplomației ungare a precizat că viceministrul rus al energiei, Pavel Sorokin, i-a confirmat într-o convorbire telefonică faptul că tehnicienii lucrează la repararea unui transformator esențial pentru funcționarea conductei, aflată în prezent în afara uzului după atacurile cu drone. „Ministrul adjunct rus nu a putut prezice când va fi reluată aprovizionarea”, a adăugat Szijjártó, fără a oferi detalii despre locul exact al loviturii.
Pe fondul acestei situații, oficialul ungar a acuzat Comisia Europeană și guvernul ucrainean că încearcă să implice Budapesta în conflict:
„Bruxellesul și Kievul încearcă să implice Ungaria în războiul din Ucraina de trei ani și jumătate, iar atacurile ucrainene din ce în ce mai frecvente asupra securității noastre energetice au și acest obiectiv. Să fim încă o dată clari: acesta nu este războiul nostru, nu avem nicio legătură cu el, vrem să rămânem în afara lui”, a afirmat Szijjártó.
Ungaria și Slovacia beneficiază de o derogare de la embargoul impus de UE asupra țițeiului rusesc, ambele state depinzând în mare măsură de livrările prin conducta Drujba. Potrivit EFE, Ungaria importă 65% din petrol și 85% din gaze din Rusia.
Premierul Viktor Orbán este considerat liderul european cel mai apropiat de președintele rus Vladimir Putin. Relațiile cu Ucraina rămân tensionate, Budapesta acuzând restricții asupra minorităților etnice, iar Kievul reproșând Ungariei că promovează interesele rusești.
În ultimele săptămâni, Budapesta a denunțat mai multe atacuri asupra infrastructurii de tranzit energetic. De această dată, Szijjártó și-a încheiat mesajul avertizând că ar putea tăia furnizarea de electricitate către Ucraina: „În sfârșit, vreau să le reamintesc politicienilor ucraineni: energia electrică din Ungaria joacă un rol fundamental în furnizarea de energie către Ucraina.”
Replica Kievului nu a întârziat. Ministrul de externe ucrainean, Andrii Sybiha, a declarat luni că Ungaria „poate trimite acum plângeri” la Moscova, nu la Kiev.
Sybiha nu a confirmat și nici nu a infirmat acuzațiile Budapestei, dar a atras atenția: „Rusia, nu Ucraina, este cea care a început acest război și refuză să-i pună capăt. Ungariei i s-a spus de ani de zile că Moscova este un partener pe care nu te poți bizui. În ciuda acestui fapt, Ungaria a depus toate eforturile pentru a-și menține dependența de Rusia”, a subliniat oficialul ucrainean.
CONSILIUL EUROPEAN
Șefa diplomației române, discuție telefonică cu șefa diplomației UE: Liderii celor 27 de state membre UE se reunesc marți în videoconferință după întâlnirea dintre Trump, Zelenski și lideri europeni
Cei 27 de șefi de state sau de guverne din statele membre ale Uniunii Europene se reunesc marți, prin videoconferință, pentru a discuta rezultatele întrevederii de luni de la Washington dintre președintele american Donald Trump și cel ucrainean Volodimir Zelenski, acompaniat de mai mulți lideri europeni, pentru a discuta despre încheierea războiului declanșat de Rusia.
Videoconferința a fost anunțată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, dar și de șefa diplomației române, Oana Țoiu, după o convorbire telefonică cu Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate.
“Mâine va avea loc o întâlnire virtuală a liderilor Consiliului European la ora 14:00, ora României. Am discutat acum cu Kaja Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene și Înalt reprezentant pentru politica externă a Uniunii Europene, pentru a alinia eforturile pentru pace, precum și următorii pași la nivel european. Pentru România asigurarea unei păci de lungă durată, și nu doar a unei pauze nedefinite în război, precum și implicațiile pentru Marea Neagră sunt esențiale în acest proces. Susținem o voce puternică, comună, a Coaliției de voință”, a scris Țoiu, pe Facebook.
Mâine va avea loc o întâlnire virtuală a liderilor Consiliului European la ora 14:00, ora României.
Am discutat acum cu Kaja Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene și Înalt reprezentant pentru politica externă a Uniunii Europene, pentru a alinia eforturile pentru pace,… pic.twitter.com/QJY7zU6WIE
— Toiu Oana (@oana_toiu) August 18, 2025
În ceea ce privește poziția României, președintele Nicușor Dan a transmis duminică, la reuniunea prin videoconferință a “Coaliției de Voință”, că România este dispusă să contribuie alături de SUA și Europa la “garanții solide de securitate” pentru Ucraina, subliniind totodată că unitatea transatlantică este “sursa noastră de forță” în fața Rusiei.
Referitor la întrunirea de marți de la nivelul UE, șeful Consiliului European, Antonio Costa, a precizat că reuniunea prin videoconferință a Consiliului European va avea loc pentru a avea loc o informare la nivelul liderilor europeni cu privire la discuțiile de la Washington cu privire la Ucraina.
“Împreună cu SUA, UE va continua să depună eforturi în vederea instaurării unei păci durabile care să protejeze interesele vitale ale Ucrainei și ale Europei în materie de securitate”, a spus Costa.
I have convened a video conference of the members of the European Council for tomorrow at 13.00 CEST, for a debriefing of today’s meetings in Washington DC about Ukraine.
Together with the US, the EU will continue working towards a lasting peace that safeguards Ukraine’s and…
— António Costa (@eucopresident) August 18, 2025
Liderii europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, îl însoțesc pe Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump. La Casa Albă vor fi prezenți și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte.
Decizia a venit pe fondul presiunilor președintelui american ca Ucraina să accepte o pace rapidă, după summitul pe care l-a avut vineri cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska.
Înainte de vizita la Casa Albă, cei trei lideri amintiți au găzduit o reuniune a aliaților pentru a consolida poziția lui Zelenski, cu scopul de a obține „garanții de securitate solide pentru Ucraina, care să includă un rol activ al Statelor Unite”.
Citiți și Deși “onorat” să-i găzduiască pe liderii europeni, Trump pune presiune pe Zelenski și sugerează că Ucraina nu va recupera Crimeea pierdută în timpul lui Obama și nu va intra în NATO
Problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina este în centrul elaborării unui eventual acord de pace, pentru că acestea ar avea drept scop să descurajeze Rusia să atace din nou Ucraina. Trump i-a propus lui Zelenski ca Ucraina să primească garanții de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, dar fără aderarea formală la NATO, propunere formulată după summitul pe care Trump l-a avut în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin.
După ce a sosit la Washington în urmă cu câteva ore, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Donald Trump, într-o postare pe platforma X, pentru invitația la Casa Albă. Liderul de la Kiev s-a declarat încrezător în garanțiile de securitate pentru Ucraina și a subliniat importanța unei păci durabile.
Anunțul Statelor Unite privind acordarea de „garanții de securitate” Ucrainei pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia este o decizie „istorică” , a apreciat duminică Zelenski, cu o zi înaintea întrevederii sale cu președintele Donald Trump la Washington.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Eurodeputatul Mircea Hava cere Guvernului o listă clară privind soarta proiectelor din PNRR: România a ratat poate cea mai mare oportunitate de dezvoltare din ultimele decenii
Eurodeputatul PNL Mircea Hava solicită Guvernului să prezinte de urgență o listă clară privind soarta proiectelor finanțate prin PNRR și acuză executivul că a ratat una dintre cele mai mari oportunități de dezvoltare pentru România.
„PNRR – o șansă irosită! Spun asta cu frustrare și regret, dar și cu o acuză directă: România a ratat poate cea mai mare oportunitate de dezvoltare din ultimele decenii”, a scris Hava pe Facebook.
El cere „transparență totală” în privința stadiului de implementare a PNRR: „Guvernul trebuie să vină de urgență cu o listă clară pentru PNRR: ce proiecte se pierd, ce soluții există și ce alternative oferă statul. Beneficiarii nu pot fi lăsați în pribegie după ce au semnat contracte și au făcut pași concreți. În lipsa acestor clarificări, oamenii vor da statul în judecată și vor câștiga – iar nota de plată va fi achitată, din nou, de cetățeni”, a cerut Mircea Hava.
Eurodeputatul a criticat modul în care au fost gestionate fondurile, precizând că „în ultimul an de implementare a PNRR, am absorbit doar 37,5% din cele 28,5 miliarde de euro promise. În schimb, s-a supracontractat aproape 100%, adică s-au promis bani care nu existau”.
„Tipic românesc: aceeași alianță politică ce a întârziat apelurile și contractările deplânge astăzi situația, mascând prin lacrimi false lenea, indiferența și nepriceperea. Saci întregi de bani, care ne-ar fi putut rezolva probleme cronice, rămân neatinși pentru că n-am știut cum să-i apucăm. Vina? Este, desigur, împărțită. Și cade inclusiv în sarcina unor primari care au pornit târziu la drum. Dar responsabilitatea majoră e cea guvernamentală. Să nu uităm că ministerele au lansat apeluri cu întârziere, au procesat greu cererile de transfer și plată, iar acum ne aflăm în fața unor renunțări catastrofale”, a adăugat eurodeputatul.
În opinia sa, soluția aleasă de guvern – „tăieri globale” – este „cea mai păguboasă”: „Corect era un exercițiu chirurgical: proiect cu proiect, analizat lucid, după șansele reale de finalizare până în august 2026. Și mai ales după impactul concret pentru comunitate.”
Totodată, eurodeputatul a reclamat „o bugetare haotică” la Programul „Anghel Saligny” și a cerut o reformă serioasă în jurul premierului Ilie Bolojan.
„Nu stăm pe roze nici la Programul Anghel Saligny: beneficiarii sunt înștiințați că nu se mai fac plăți, regulile se schimbă aproape zilnic, dar în paralel curg licitații pe SICAP din aceleași surse. Rezultatul? O bugetare haotică în foarte multe administrații locale, care nu mai știu pe ce se pot baza. (…) Sunt sigur că Ilie Bolojan știe ce are de făcut, dar bag de seamă, ca mulți dintre voi, că nu prea are cu cine. Iar lucrul acesta este intolerabil. Dacă ne dorim o reformă deplină și serioasă, aceasta trebuie făcută și în jurul actualului prim-ministru. Pentru că numai așa economia și sistemul în întregul lui ansamblu vor funcționa cum trebuie”, a subliniat Mircea Hava.
În încheiere, el a avertizat că „România de azi nu-și mai poate permite ca ipocrizia politică și incompetența crasă administrativă să transforme 28 de miliarde într-o șansă ratată, într-un zero barat”.
INTERNAȚIONAL
Germania poate juca un rol important în asigurarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina, dar nu are capacitatea de a trimite trupe, afirmă șeful diplomației germane
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că țara sa poate juca un rol important în asigurarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina, dar că Berlinul probabil nu are capacitatea de a trimite trupe în țara aflată în conflict, informează Politico Europe.
„Suntem singura țară europeană care contribuie cu trupe la staționarea unei brigăzi pregătite de luptă în Lituania. A face acest lucru și a staționa trupe și în Ucraina ar fi probabil prea mult pentru noi”, a declarat Wadephul luni, în cadrul podcastului Table Today, adăugând că ministrul apărării Boris Pistorius va analiza această chestiune.
Liderii europeni consideră că garanțiile de securitate durabile pentru Ucraina sunt esențiale pentru orice potențial acord de pace care ar putea apărea între Kiev și Moscova, iar această temă se va afla în prim-planul agendei atunci când președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omologii săi europeni se vor întâlni luni, la Washington, cu președintele american Donald Trump.
„În prezent, primim semnale din Washington că sunt pregătiți să facă acest lucru (să ofere garanții de securitate), iar acest lucru trebuie apoi pus la punct împreună cu europenii, Germania având, bineînțeles, un rol important de jucat”, a declarat Wadephul în interviu, adăugând că Berlinul ar putea oferi, printre altele, ajutor militar și tehnic.
Într-un interviu acordat duminică Fox News, trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, a declarat că există sprijin pentru „garanții de securitate mult mai solide și aderarea la UE” și a sugerat că protecția „de tipul articolului 5” este în discuție pentru Ucraina, făcând referire la prevederile NATO privind apărarea reciprocă.
Cancelarul german Friedrich Merz, care călătorește și el luni la Washington, a rămas până acum evaziv în privința unei posibile desfășurări de trupe germane în Ucraina. Într-un interviu acordat imediat după alegerea sa, în februarie, el a sugerat că Germania ar putea participa dacă și Statele Unite vor face acest lucru.
Însă, în pofida unei creșteri masive a cheltuielilor militare, Germania s-a confruntat cu dificultăți în recrutarea și instruirea de soldați pregătiți de luptă, efectivele militare stagnând la aproximativ 182.000, în ciuda eforturilor semnificative de extindere a forței. În aprilie, Germania a lansat oficial prima sa desfășurare permanentă de trupe în străinătate de la Al Doilea Război Mondial — o brigadă blindată de 5.000 de militari în Lituania, destinată consolidării flancului estic al NATO, ca răspuns la războiul Rusiei împotriva Ucrainei.
„Problema garanțiilor de securitate este una extrem de complexă, care va necesita o coordonare intensă. Considerăm că detaliile specifice și punerea în aplicare concretă fac parte dintr-un proces cu adevărat îndelungat și complex”, a declarat luni un purtător de cuvânt al guvernului german, în perioada premergătoare reuniunilor de la Washington.
După ce a sosit la Washington în urmă cu câteva ore, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Donald Trump, într-o postare pe platforma X, pentru invitația la Casa Albă. Liderul de la Kiev s-a declarat încrezător în garanțiile de securitate pentru Ucraina și a subliniat importanța unei păci durabile.
Anunțul Statelor Unite privind acordarea de „garanții de securitate” Ucrainei pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia este o decizie „istorică” , a apreciat duminică Zelenski, cu o zi înaintea întrevederii sale cu președintele Donald Trump la Washington.
Liderii europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, au anunțat că îl vor însoți pe Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump. La Casa Albă vor fi prezenți și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte.
