Ungaria amenință că va bloca împrumutul de 90 mld. de euro al UE pentru Ucraina până la reluarea tranzitului de petrol rusesc prin conducta Drujba
Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a transmis că Ungaria nu va susține împrumutul de 90 miliarde de euro pregătit de Uniunea Europeană pentru Ucraina, în contextul disputei privind tranzitul resurselor energetice prin conducta Drujba.
„Blocăm împrumutul UE de 90 miliarde de euro pentru Ucraina până când se va relua tranzitul petrolului către Ungaria prin conducta Drujba”, a amenințat șeful diplomației maghiare într-o postare pe X.
We are blocking the €90 billion EU loan for Ukraine until oil transit to Hungary via the Druzhba pipeline resumes.
Ukraine is blackmailing Hungary by halting oil transit in coordination with Brussels and the Hungarian opposition to create supply disruptions in Hungary and push…
— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 20, 2026
„Ucraina șantajează Ungaria prin oprirea tranzitului de petrol, în coordonare cu Bruxelles-ul și cu opoziția ungară, pentru a crea perturbări de aprovizionare în Ungaria și a crește prețurile combustibililor înainte de alegeri,”, a explicat Szijjártó. El a mai spus în continuare că, „prin blocarea tranzitului de petrol către Ungaria prin conducta Drujba, Ucraina încalcă Acordul de Asociere UE-Ucraina, încălcând angajamentele asumate față de Uniunea Europeană”. „Nu vom ceda acestui șantaj”, a subliniat ministrul ungar.
Declarația vine în contextul în care ambasadorii statelor membre urmau să acorde aprobarea finală pentru împrumut înainte de data de 24 februarie, când se împlinesc patru ani de la declanșarea invaziei Rusiei în Ucraina.
Potrivit unor diplomați europeni citați de Politico, ambasadorul Ungariei la UE a solicitat, în cadrul unei reuniuni la Bruxelles, ca Parlamentul ungar să beneficieze de perioada standard de opt săptămâni pentru analizarea legislației europene relevante, ceea ce ar putea întârzia procesul.
Împrumutul de 90 miliarde de euro a fost convenit de liderii europeni în luna decembrie, după negocieri îndelungate. În cadrul acordului, Ungaria, Slovacia și Cehia au fost exceptate de la plata costurilor de împrumut aferente mecanismului, în contextul opoziției exprimate anterior față de acordarea de noi fonduri Kievului.
Tensiunile dintre Budapesta și Kiev s-au intensificat pe fondul acuzațiilor privind oprirea livrărilor de gaze rusești către Ungaria. Autoritățile ucrainene resping aceste acuzații și susțin că infrastructura energetică a fost afectată de atacuri rusești.
Comisia Europeană a convocat în această săptămână o reuniune de urgență pentru a aborda disputa legată de conducta Drujba, după ce Ungaria și Slovacia au anunțat suspendarea livrărilor de motorină către Ucraina.
Pentru a putea fi emis, împrumutul necesită adoptarea unor acte legislative la nivel european. Una dintre măsuri, care vizează extinderea plafonului bugetar al UE pentru a permite emiterea împrumutului, necesită unanimitatea statelor membre. Potrivit sursei citate, Budapesta a refuzat să susțină acest proiect, în timp ce alte două acte normative necesare, care pot fi adoptate cu majoritate simplă, au primit susținerea ambasadorilor statelor membre pe lângă UE.
Bolojan se întâlnește cu von der Leyen la Bruxelles, joia viitoare, pentru discuții despre PNRR și lansarea Comunicării privind regiunile de frontieră estice
Prim-ministrul Ilie Bolojan va avea joia viitoare, la Bruxelles, o întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR, a anunțat Palatul Victoria într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Premierul va discuta cu acest prilej prioritățile Guvernului privind viitorul cadru financiar multianual post-2028, aflat în curs de negociere, cu accent pe politica de coeziune, cea agricolă și componenta de competitivitate, arată sursa citată.
Vizita la Bruxelles are loc după decizia Curții Constituționale a României prin care legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților a fost declarată constituțională. Decizia Curții a venit după ce, la începutul lunii februarie, premierul Ilie Bolojan a transmis o scrisoare CCR în care avertiza că o nouă amânare a pronunțării ar putea duce la pierderea a peste 230 milioane de euro din fondurile alocate României prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
“Obiectivul este utilizarea eficientă a resurselor europene pentru proiecte de investiții care să stimuleze creșterea economică în România”, a precizat vineri Guvernul.
În contextul vizitei la Bruxelles, prim-ministrul se va întâlni și cu comisarul european Roxana Mînzatu.
De asemenea, Ilie Bolojan va participa la evenimentul la nivel înalt de lansare a Comunicării privind regiunile de frontieră estice, alături de președinta Comisiei Europene, prim-miniștrii Letoniei, Estoniei și Lituaniei și de președinta Băncii Europene de Investiții.
“Comunicarea, la care România și-a adus o contribuție importantă, este menită să susțină importanța strategică a regiunilor de frontieră estică pentru Uniunea Europeană și responsabilitatea europeană comună de a sprijini securitatea, reziliența și prosperitatea acestora. Evenimentul se va încheia cu semnarea Declarației de intenție privind înființarea Facilității EastInvest, ca semnal de angajament comun pentru transpunerea priorităților strategice în sprijin concret pentru investițiile din regiunile de frontieră estice, printr-o cooperare strânsă între UE, actorii financiari internaționali și naționali”, a mai transmis Guvernul.
EastInvest este un mecanism de finanțare dedicat regiunilor de frontieră estice, care reunește Grupul BEI, instituții financiare internaționale, precum și bănci naționale și regionale de promovare din statele membre vizate.
Participarea României la platforma EastInvest se va face prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare.
Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a avertizat, vineri, că Europa se confruntă cu un mediu de securitate „mai incert decât în ultimele decenii” și trebuie să își consolideze capacitatea de apărare fără a concura cu NATO.
„Securitatea Europei este mai incertă decât a fost în ultimele decenii. Rusia reprezintă o amenințare majoră, acest lucru este clar pentru toată lumea. Orientul Mijlociu rămâne instabil, iar China este o provocare pe termen lung”, a declarat Kallas în cadrul conferinței de presă de la finalul reuniunii miniștrilor apărării din formatul E5, desfășurată la Cracovia.
Potrivit acesteia, relația transatlantică este într-un proces de redefinire, în condițiile în care Statele Unite se așteaptă ca Europa să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare.
„Acestea sunt schimbări structurale, nu doar sincope temporare. Dacă vrem să ne menținem țările în siguranță, trebuie să ne consolidăm puterea militară”, a subliniat oficialul european.
Kallas a precizat că statele europene investesc deja sume record în apărare și a insistat că eforturile nu urmăresc să concureze cu NATO, ci să întărească pilonul european în cadrul Alianței. „O Europă mai puternică face Alianța mai puternică”, a afirmat ea.
În acest context, anunțul celor cinci state privind dezvoltarea unor sisteme de apărare aeriană cu costuri reduse pentru protejarea spațiului aerian european reprezintă, potrivit acesteia, „un exemplu de asumare a responsabilității”. Totodată, Kallas a anunțat că, împreună cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, lucrează la o nouă strategie europeană de securitate.
Un alt punct central al discuțiilor a vizat creșterea amenințărilor hibride. „În timp ce armata Rusiei este blocată în Ucraina, războiul hibrid al Moscovei se intensifică. Rusia încearcă să slăbească Europa fără a depăși pragul unui conflict deschis”, a declarat Kallas, făcând referire la atacuri cibernetice, acte de sabotaj și incursiuni cu drone.
Oficialul european a subliniat că UE răspunde prin sancțiuni împotriva celor responsabili, prin restricționarea mișcărilor diplomaților ruși, prin intensificarea acțiunilor împotriva „flotei din umbră” a Rusiei și prin desfășurarea de echipe de reacție la amenințări hibride în state partenere aflate în risc. Aceste măsuri sunt completate de investiții sporite în apărarea cibernetică și în capacitățile anti-dronă.
Înaltul Reprezentant a anunțat că, luni, UE intenționează să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. „Sancțiunile funcționează, ele afectează grav economia Rusiei, iar fiecare nouă măsură limitează suplimentar capacitatea sa de a duce războiul. Moscova nu este invincibilă. Armata sa suferă pierderi record, iar economia este supusă unei presiuni puternice. Dar Putin nu va opri acest război până când costurile nu vor depăși beneficiile. Iar acolo trebuie să ajungem”, a conchis Kallas.
Referitor la Ucraina, Kallas a afirmat că negocierile recente de la Geneva au arătat că Rusia nu renunță la cererile sale maximaliste. „Rusia tergiversează negocierile în loc să se îndrepte spre pace. Răspunsul Europei rămâne simplu: mai mult sprijin pentru Ucraina și mai multă presiune asupra Rusiei”, a spus ea. „În același timp, trebuie să mutăm atenția asupra celui care este de fapt responsabil pentru acest război. Trebuie să vedem și concesii din partea Rusiei pentru a avea o pace durabilă”, a adăugat Kallas.
Șefa diplomației europene a mai transmis că blocul avansează cu împrumutul de 90 miliarde de euro destinat sprijinirii Ucrainei, primele fonduri urmând să fie deblocate în luna aprilie. În paralel, continuă planificarea contribuției UE la viitoarele garanții de securitate.
Protecția nucleară pentru Europa „este și va fi” asigurată de Statele Unite, afirmă ministrul german al apărării
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat vineri că protecția nucleară pentru Europa „este și va fi” asigurată de Statele Unite, relatează The Guardian.
Întrebat despre discuțiile recente privind posibilitatea ca Europa să își creeze propriile sisteme independente de descurajare nucleară, Pistorius a declarat că, deși Europa trebuie să își asume o responsabilitate mai mare în ceea ce privește descurajarea și apărarea convențională, protecția nucleară extinsă „este asigurată și va fi asigurată de Statele Unite, cel puțin în viitorul previzibil”.
Referindu-se la comentariile lui Emmanuel Macron și Friedrich Merz privind descurajarea nucleară, făcute la Conferința de securitate de la München de săptămâna trecută, el a afirmat că Germania are obligația legală de a nu deține arme nucleare.
Cu toate acestea, el a spus că Germania ar putea sprijini capacitățile de apărare ale Franței și ale altor aliați „prin măsuri convenționale, dar nu în ceea ce privește participarea nucleară – și cred că acest lucru este destul de clar”.
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, la Conferința de Securitate de la München, că a discutat cu președintele francez Emmanuel Macron despre posibilitatea unei forțe nucleare europene de descurajare.
„Am avut discuții confidențiale cu Emmanuel Macron despre o forță nucleară europeană de descurajare”, a declarat Merz în dialogul cu președintele Conferinței, Wolfgang Ischinger, abordând unul dintre cele mai sensibile subiecte din arhitectura de securitate a Europei.
Comentariul face referire la discuțiile în curs despre modul în care Europa ar putea să-și consolideze protecția strategică în contextul incertitudinii privind garanțiile de securitate pe termen lung ale SUA.
Franța deține singurul arsenal nuclear complet independent din Europa.
De altfel, cancelarul german și președintele francez au convenit în vara anului trecut că Franța și Germania vor purta un „dialog strategic” legat de umbrela nucleară franceză în Europa. În martie anul trecut, Emmanuel Macron a anunțat „o nouă eră” în care Franța este dispusă să extindă umbrela nucleară către aliații europeni, lucru care a generat reacții din partea unor țări precum Danemarca, Polonia, Norvegia și Germania.
