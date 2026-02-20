Ungaria amenință că va bloca împrumutul de 90 mld. de euro al UE pentru Ucraina până la reluarea tranzitului de petrol rusesc prin conducta Drujba

Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a transmis că Ungaria nu va susține împrumutul de 90 miliarde de euro pregătit de Uniunea Europeană pentru Ucraina, în contextul disputei privind tranzitul resurselor energetice prin conducta Drujba.

„Blocăm împrumutul UE de 90 miliarde de euro pentru Ucraina până când se va relua tranzitul petrolului către Ungaria prin conducta Drujba”, a amenințat șeful diplomației maghiare într-o postare pe X.

We are blocking the €90 billion EU loan for Ukraine until oil transit to Hungary via the Druzhba pipeline resumes. Ukraine is blackmailing Hungary by halting oil transit in coordination with Brussels and the Hungarian opposition to create supply disruptions in Hungary and push… — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 20, 2026

„Ucraina șantajează Ungaria prin oprirea tranzitului de petrol, în coordonare cu Bruxelles-ul și cu opoziția ungară, pentru a crea perturbări de aprovizionare în Ungaria și a crește prețurile combustibililor înainte de alegeri,”, a explicat Szijjártó. El a mai spus în continuare că, „prin blocarea tranzitului de petrol către Ungaria prin conducta Drujba, Ucraina încalcă Acordul de Asociere UE-Ucraina, încălcând angajamentele asumate față de Uniunea Europeană”. „Nu vom ceda acestui șantaj”, a subliniat ministrul ungar.

Declarația vine în contextul în care ambasadorii statelor membre urmau să acorde aprobarea finală pentru împrumut înainte de data de 24 februarie, când se împlinesc patru ani de la declanșarea invaziei Rusiei în Ucraina.

Potrivit unor diplomați europeni citați de Politico, ambasadorul Ungariei la UE a solicitat, în cadrul unei reuniuni la Bruxelles, ca Parlamentul ungar să beneficieze de perioada standard de opt săptămâni pentru analizarea legislației europene relevante, ceea ce ar putea întârzia procesul.

Împrumutul de 90 miliarde de euro a fost convenit de liderii europeni în luna decembrie, după negocieri îndelungate. În cadrul acordului, Ungaria, Slovacia și Cehia au fost exceptate de la plata costurilor de împrumut aferente mecanismului, în contextul opoziției exprimate anterior față de acordarea de noi fonduri Kievului.

Tensiunile dintre Budapesta și Kiev s-au intensificat pe fondul acuzațiilor privind oprirea livrărilor de gaze rusești către Ungaria. Autoritățile ucrainene resping aceste acuzații și susțin că infrastructura energetică a fost afectată de atacuri rusești.

Comisia Europeană a convocat în această săptămână o reuniune de urgență pentru a aborda disputa legată de conducta Drujba, după ce Ungaria și Slovacia au anunțat suspendarea livrărilor de motorină către Ucraina.

Pentru a putea fi emis, împrumutul necesită adoptarea unor acte legislative la nivel european. Una dintre măsuri, care vizează extinderea plafonului bugetar al UE pentru a permite emiterea împrumutului, necesită unanimitatea statelor membre. Potrivit sursei citate, Budapesta a refuzat să susțină acest proiect, în timp ce alte două acte normative necesare, care pot fi adoptate cu majoritate simplă, au primit susținerea ambasadorilor statelor membre pe lângă UE.