Ungaria anunță că este pregătită să ajute în continuare, pe cale bilaterală, Ucraina, dar nu va sprijini un nou împrumut al UE

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a punctat luni că trebuie făcut ”totul” pentru a limita încălzirea globală la 1,5 grade Celsius, anunță DPA, citat de Agerpres.

”Ne confruntăm cu multe provocări, dar schimbarea climei este cea mai mare. Această Conferinţă a Părţilor Convenţiei Cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice (COP27) va reprezenta un summit al implementării pentru a urmări progresele. Trebuie să facem tot ce putem pentru a menține temperatura globală a 1,5 grade Celsius. Europa își menține direcția”, a subliniat von der Leyen, aflată în staţiunea egipteană Sharm el-Sheikh, unde liderii mondiali vor discuta despre modalităţi de acţiune împotriva schimbărilor climatice.

We face many challenges, but climate change is the biggest.

This #COP27 will be a implementation summit to keep track of promises.

We need to do everything we can to keep 1.5 degrees in reach

Europe stays the course. pic.twitter.com/C2Mkl269pA

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 7, 2022