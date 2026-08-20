Ungaria are nevoie de o forță de apărare puternică în lumea de astăzi, afirmă Peter Magyar: „Există un război în Europa, lumea este mai imprevizibilă”

Ungaria are nevoie de o forță de apărare puternică în lumea de astăzi, nu pentru că țara își dorește războiul, ci, „dimpotrivă, pentru că dorim pace și vrem să trăim în pace”, a declarat joi premierul Peter Magyar, în cadrul unei ceremonii dedicate zilei naționale, transmite MTI, potrivit Agerpres.

Vorbind în cadrul ceremoniei de înălțare a steagului și depunere a jurământului militar, desfășurată în fața clădirii parlamentului pentru a marca Ziua Sfântului Ștefan, premierul ungar a spus că acești militari își încep serviciul într-un context special.

„Există un război în Europa, lumea este mai imprevizibilă decât a fost în decenii, apar noi sisteme de arme și natura războiului se schimbă acum în luni la fel de mult cum o făcea în decenii”, a continuat Magyar.

Totodată, el a precizat că pacea necesită diplomație bună și competentă, aliați, precum și forța proprie a țării.

„Forțele armate ungare trebuie să fie o armată pe care atât ungurii, cât și aliații noștri se pot baza: bine echipată, bine instruită, avansată tehnologic și, mai presus de toate, bine condusă, iar, pentru aceasta, avem nevoie de voi”, a declarat premierul ungar.

Magyar i-a îndemnat pe ofițerii care au depus jurământul joi să urmeze exemplul eroilor revoluției maghiare din 1848-1849 și ai războiului de independență, precum Artur Gorgei, Janos Damjanich și Gyorgy Klapka.

La ceremonia militară din fața parlamentului au mai asistat președintele ungar Andras Baka, președinta legislativului, Agnes Forsthoffer, ministrul apărării, Romulusz Ruszin-Szendi, reprezentanți ai armatei și ai altor instituții, membri ai corpului diplomatic și sute de spectatori.