Ungaria, care va prelua președinția Consiliului UE la 1 iulie, se află “la cel mai înalt nivel de izolare” în Europa pentru că “dă mâna cu Putin” (Vera Jourova)

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat duminică, într-un mesaj pe Twitter, eliminarea controalelor la frontierele interne aeriene și maritime pentru România și Bulgaria, marcând intrarea lor oficială în spațiul Schengen.

“Astăzi, Bulgaria și România se alătură familiei Schengen. Salut eliminarea controalelor la frontierele interne aeriene și maritime. Acesta este un mare succes pentru cetățenii ambelor țări. De asemenea, milioane de cetățeni ai UE din întreaga Europă beneficiază de acest lucru făcând ca spațiul Schengen să fie și mai puternic”, a transmis von der Leyen.

Cu o zi în urmă, Comisia Europeană a salutat “cu entuziasm faptul că, pe 31 martie, Bulgaria și România devin state membre ale spațiului Schengen”.

Today, Bulgaria and Romania join the Schengen family.

I welcome the lifting of internal air and sea border checks.

This is a great success for the people of both countries.

It also benefits millions of EU citizens across Europe.

Making the Schengen area even stronger.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 31, 2024