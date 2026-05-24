Ungaria cere Ucrainei să restabilească drepturile minorității maghiare înainte de a discuta despre aderarea la UE 

Noul guvern de la Budapesta, condus de conservatorul Peter Magyar, câștigător al alegerilor parlamentare din 12 aprilie în urma cărora Viktor Orban a fost înlocuit, a cerut sâmbătă Ucrainei să restabilească drepturile minorităților maghiare înainte de a aborda chestiunea aderării la Uniunea Europeană, informează EFE, citat de Agerpres.

Prezentă al Forumul de securitate Globsec de la Praga, Anita Orban, noul ministru de Externe al Ungariei, a amintit că țara sa are „o minoritate maghiară în (regiunea ucraineană) Transcarpatia, iar drepturile acesteia trebuie respectate. Acesta este pentru noi un lucru foarte important și prioritar în relația bilaterală. Vom putem apoi discuta despre orice altceva.”

Aceasta a menționat că a avut deja „un dialog foarte productiv și constructiv” cu ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, cu privire la acest dosar și a confirmat că premierul Peter Magyar l-a invitat pe președintele Volodimir Zelenski la Budapesta.

Guvernarea Orban a refuzat de nenumărate ori să sprijine Ucraina sau extinderea UE către această țară, argumentând că în spatele acestei poziții se află protejarea drepturilor minorității maghiare din Transcarpatia și a economiei ungare.

Magyar nu împărtășește opinia radicală a lui Orban față de Ucraina, dar acesta se opune, de asemenea, unei aderări accelerate a Ucrainei la UE, spunând că protejarea minorităților maghiare în vestul Ucrainei va fi esențială pentru reconstruirea relațiilor dintre Kiev și Budapesta.

În timpul unei vizite efectuate miercuri la Varșovia, Peter Magyar a declarat că progresele Ucrainei în procesul de aderare la UE sunt condiționate de „soluționarea drepturilor minorității maghiare” din această țară, „o condiție prealabilă sine qua non” înaintea oricăror negocieri de aderare a Ucrainei la UE” și a reafirmat disponibilitatea sa de a se întâlni cu Volodimir Zelenski în luna iunie pentru a deschide un „nou capitol” în relațiile bilaterale.