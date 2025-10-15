Ungaria critică politica energetică a UE și refuză să accepte presiuni externe în deciziile privind importurile de energie

Budapesta ar fi grav afectată în cazul în care ar fi decuplată de la aprovizionarea cu energie din Rusia, a declarat miercuri ministrul ungar de externe Peter Szijjártó, într-o vizită la Moscova, reafirmând că Ungaria nu va accepta presiuni externe în deciziile privind importurile energetice, informează Reuters, preluat de Agerpres.

În timp ce miniştrii apărării din NATO se întâlneau la Bruxelles pentru a discuta ajutorul militar pentru Ucraina, Szijjártó participa la forumul Russian Energy Week, context care evidențiază diferența de abordare a Ungariei în relațiile cu Moscova, faţă de majoritatea Aliaților. Ungaria a rămas puternic dependentă de energia rusă de la începutul conflictului din Ucraina, atrăgând critici din partea unor parteneri din UE şi NATO.

Referitor la relaţia energetică cu Rusia, Szijjártó a declarat pentru jurnaliști la Moscova: „Nu am fost niciodată dezamăgiți (de Rusia). Livrările au ajuns întotdeauna… Contractele au fost întotdeauna respectate. Și întrebarea mea este doar de ce ar trebui să întrerupem această relație.”

Potrivit Interfax, ministrul ungar a afirmat că Rusia a livrat Ungariei aproximativ 3,6 milioane de tone metrice de țiței până în acest an și estimează exporturi către Ungaria între 5 milioane de tone (echivalentul a 100.000 barili pe zi) și 5,5 milioane de tone în 2025, nivel pe care Budapesta intenționează să îl păstreze și în 2026.

Ruptura dintre Ungaria și Bruxelles s-a adâncit pe fondul planurilor Comisiei Europene de a elimina treptat, până la finele anului 2027, importurile UE de gaze și GNL din Rusia. În 2021, Ungaria a semnat un acord pe 15 ani cu Rusia pentru achiziția a 4,5 miliarde de metri cubi de gaze pe an, iar anul trecut a crescut importurile de la Gazprom — importând aproximativ 7,5 miliarde de metri cubi prin conducta TurkStream.

Țara își aduce majoritatea țițeiului din Rusia prin conducta Druzhba, care traversează Belarus și Ucraina până în Ungaria și Slovacia; operatorul croat JANAF transportă, de asemenea, țiței către rafinăriile grupului energetic maghiar MOL.

Despre recomandările de la Bruxelles de a reduce dependența prin închiderea unor legături, Szijjártó a comentat dur: Bruxelles-ul vrea să renunțăm la una din cele două conducte sub incidența fenomenului diversificării. Cum poți gândi că este mai sigur să ai o singură conductă decât două? Este o nebunie.”

Luna trecută, președintele SUA Donald Trump a anunțat că va face apel la Ungaria să înceteze achizițiile de țiței rusesc, parte a unei campanii de presiune asupra aliaților NATO pentru a tăia legăturile energetice cu Moscova. La rândul său, premierul ungar Viktor Orbán a avertizat că renunțarea la energia rusă ar fi un dezastru pentru economia Ungariei.