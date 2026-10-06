Ungaria desecretizează dosarele informatorilor din perioada comunistă. Documentele vor fi accesibile online

Ungaria va începe în curând desecretizarea a zeci de mii de dosare ale poliției comuniste, care vor putea fi accesate într-o bază de date publică.

Documentele depozitate în prezent într-un subsol imens al arhivelor cuprind informații despre informatorii și colaboratorii fostelor servicii de securitate, anunță Reuters, citat de Agerpres.

Publicarea va marca 70 de ani de la revolta anti-sovietică din 1956 și este menită să ducă la îndeplinire promisiunea premierului Peter Magyar de a le permite ungurilor să își înțeleagă trecutul totalitar.

Chiar dacă regimul comunist din Ungaria s-a prăbușit în 1989, Budapesta a întârziat desecretizarea completă a dosarelor.

În prezent, cetățenii pot solicita doar acces la propriul dosar sau la cele ale membrilor de familie apropiați.

În viitor, orice va putea avea acces la orice dosar, nu doar cercetătorii, iar căutarea va putea fi posibilă în baza de date online.

În cazul României, dreptul de a consulta dosarele din perioada comunistă este garantat prin ordonanța nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității.

Potrivit Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, accesul la dosarele din perioada comunistă se acordă în mod diferit: poți verifica propriul dosar, dosarul unei rude decedate până la gradul al IV-lea, soțul supraviețuitor sau moștenitorii testamentari.

În egală măsură, orice cetățean român poate solicita verificarea calității de informator sau lucrător al Securității pentru orice persoane care ocupă sau candidează la funcții publice.