Ungaria este interesată de succesul economiei României, spune Viktor Orban: Cu cât românii au mai mulți bani, cu atât comerțul româno-ungar funcționează mai bine

Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri, într-un interviu acordat postului public de radio Kossuth, difuzat de la Cluj-Napoca, că Ungaria dorește să trăiască în pace și cooperare cu vecinii săi, subliniind importanța relației bilaterale cu România, transmite agenția MTI, preluat de Agerpres.

„Noi, maghiarii, vrem să trăim în pace și cooperare cu vecinii noștri”, a afirmat Orban, aflat în România pentru a participa la cel de-al 17-lea Congres al UDMR, organizat la Cluj.

Șeful guvernului ungar a descris relațiile româno-ungare drept „atât de complexe încât este foarte dificil să ne imaginăm ceva mai complicat”, adăugând că, „având în vedere trecutul nostru istoric comun, atunci când există pace și cooperare, aceasta nu este naturală sau accidentală; este rezultatul unei decizii”.

Premierul ungar a remarcat, de asemenea, că România are în prezent un prim-ministru care gândește similar cu guvernul ungar, ceea ce creează „o oportunitate care trebuie valorificată pentru a îmbunătăți cooperarea”.

Orban a menționat că România trece printr-o perioadă dificilă de reechilibrare economică și financiară, pe care a descris-o drept „o provocare dureroasă și semnificativă”.

Totodată, el a subliniat importanța României ca partener comercial esențial pentru Ungaria, explicând că „cu cât românii au mai mulți bani, cu atât comerțul româno-ungar funcționează mai bine”.

Viktor Orban se află la Cluj pentru a participa la Congresul UDMR, la care sunt invitați și președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan.