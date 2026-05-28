Ungaria este pe punctul de a încheia un acord cu UE pentru deblocarea fondurilor europene, afirmă premierul Peter Magyar

Premierul ungar Peter Magyar a sugerat că negocierile dintre Budapesta și Bruxelles privind deblocarea fondurilor europene înregistrează progrese, afirmând că cele două părți au ajuns deja la un acord asupra „multor chestiuni importante”, chiar dacă unele detalii rămân încă de clarificat, relatează

Într-un videoclip publicat pe Facebook, acesta îi introduce pe urmăritori într-o sală de ședințe din Bruxelles, de unde lucrează la definitivarea ultimelor detalii ale acordului.

De asemenea, Comisia Europeană a confirmat că, după întâlnirea de mâine, vor avea loc declarații de presă și va exista posibilitatea adresării unor întrebări — un semn clar, de regulă, că negocierile evoluează într-o direcție favorabilă.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va avea vineri după-amiază, la Bruxelles, o întrevedere cu Peter Magyar. Premierul ungar a anunțat miercuri seara, într-o postare pe rețelele de socializare, că discuțiile vor avea loc vineri, informație confirmată ulterior de purtătoarea de cuvânt principală a Comisiei Europene, Paula Pinho, care a precizat și ora reuniunii, scrie Politico.

Budapesta încearcă să restabilească relațiile tensionate cu Bruxelles-ul, după ani de confruntări sub conducerea fostului lider, Viktor Orbán.

Magyar, a cărui mișcare de centru a obținut o victorie zdrobitoare la alegerile din Ungaria de luna trecută, încearcă să deblocheze fonduri europene în valoare de miliarde de euro, înghețate din cauza încălcărilor dreptului comunitar comise de Budapesta sub guvernarea lui Orbán, care a condus țara timp de 16 ani consecutivi.

Timpul este limitat pentru guvernul condus de Tisza. Ungaria riscă să piardă aproximativ 10 miliarde de euro din fondurile de redresare post-pandemică dacă nu respectă termenul limită din august, în timp ce aproximativ 18 miliarde de euro rămân înghețate din cauza regresului democratic din perioada guvernării Orbán. Magyar încearcă, de asemenea, să obțină acces la finanțare suplimentară din partea UE pentru apărare și scutirea de la amenzile zilnice impuse în urma disputelor legate de migrație.

Bruxellesul caută mai mult decât o resetare punctuală. Oficialii doresc ca Ungaria să rămână aliniată în privința Ucrainei, inclusiv prin susținerea viitoarelor sancțiuni împotriva Rusiei și renunțarea la rezervele față de parcursul de aderare la UE al Kievului, arătând în același timp progrese în ceea ce privește preocupările legate de statul de drept care au dus la înghețarea fondurilor.